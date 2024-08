Kalàshima in concerto al Festival Internazionale “Musica sulle bocche”

Share

Giovedì 22 agosto avrà luogo uno degli appuntamenti più attesi del Festival Internazionale “Musica sulle bocche” con la tradizionale spedizione in nave all’isola dell’Asinara (Porto Torres), per far rivivere di nuove atmosfere sonore luoghi incontaminati dal non usuale accesso al pubblico, quali l’omonimo parco nazionale. Il gruppo musicale prescelto per l’occasione è quello dei KALÀSCIMA, artisti che reinventano la tradizione rituale del tarantismo con un mix di massicce dosi di elettronica e beat lisergici, melodie originali e atmosfere folk: un live set energico e potente che coinvolgerà in danze sfrenate il pubblico convenuto abbracciando antico e moderno in un risultato esplosivo.

Prima dell’inizio, alle 18:30, davanti al pubblico di Cala Reale (Asinara) verrà presentato il Programma Man and the Biosphere (MAB), un programma scientifico avviato dall’UNESCO nel 1971 e incentrato sulle prestigiose Riserve della Biosfera. Anche tra la Sardegna e la Corsica si sta lavorando per creare una straordinaria riserva naturale transfrontaliera che vede lavorare insieme il Parco Nazionale dell’Asinara, il Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, l’Area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone e la Riserva naturale di Bucchi di Bunifaziu, coordinate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Cullettività di Corsica tramite l’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica. “Musica nelle Bocche” è ovviamente al fianco di questa importante iniziativa.

I biglietti per accedere in nave all’evento sono acquistabili sul sito della compagnia di navigazione https://delcomar.it/asinara-porto-torres/

KALÀSCIMA è un gruppo di musicisti, cresciuti insieme suonando e cantando le melodie e i ritmi ipnotici del magico rituale legato al tarantismo, reinventano la tradizione con un mix di massicce dosi di elettronica e beat lisergici, melodie originali e le atmosfere folk delle proprie origini. Dialetto salentino, inglese e griko creano un ponte immaginario tra la musica pugliese e la scena internazionale.

Il live set dei Kalàscima è energico e potente e abbraccia strumenti tipicamente tradizionali e rari (zampogna, ciaramella, launeddas, tamburello, organetto, irish bouzouki) a strumenti moderni (laptop, loop machine e sintetizzatori) per un suono completamente originale, che pur restando legato alla tradizione si apre con un respiro internazionale, contemporaneo e urbano. È l’antico che incontra il moderno con un risultato originale ed esplosivo.

Il loro ultimo album è Psychedelic Trance Tarantella (Ponderosa, 2014), che li ha portati alla candidatura al Premio Tenco e, dopo sole 8 settimane nella top 10 si è classificato al primo posto nella World CMJ Radio Chart e nell’aprile 2015 al sesto posto nella World Music Chart Europe.

Giovedì 22 agosto

Ore 18:30

Presentazione di Man and the Biosphere (UNESCO)

Ore 19:00

KALÀSCIMA

Massimiliano De Marco – chitarra e voce

Federico Laganà – percussioni e voce

Carlo Massarelli – flauti

Giovanni Chirico – saxofono

Luca Buccarella – fisarmonica e voce

Michele D’Elia – batteria e sequenze

Cala Reale | Isola Asinara | Porto Torres

Isola Asinara

Porto Torres, SS 07046

Ingresso: € 20,00

Biglietti in prevendita sul circuito Ciaotickets.com:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/kalascima

Prenotazioni e biglietti per il traghetto Porto Torres-Asinara sul sito

