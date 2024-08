Matteo Mancuso al Festival Musica sulle Bocche!

Share

Il rinomato chitarrista Matteo Mancuso si esibirà al Festival “Musica sulle Bocche”, regalando al pubblico un’esperienza musicale unica e coinvolgente. Il concerto si terrà venerdì 23 agosto, presso il Lo Quarter di Alghero, alle ore 21:30. Il musicista, apprezzato all’unanimità per la sua versatilità e il suo talento straordinario, proporrà brani tratti dal suo acclamato album The Journey e una selezione di cover riarrangiate. Con lui, sul palco, si esibiranno Riccardo Oliva a basso e tastiere e Gianluca Pellerito alla batteria.

The Journey è un viaggio musicale attraverso vari generi e influenze, in cui Matteo Mancuso esplora sonorità jazz, rock e fusion, dimostrando una padronanza tecnica e una sensibilità artistica fuori dal comune. L’album è stato accolto con grande entusiasmo dalla critica internazionale, che ha elogiato la capacità di Mancuso di fondere complessità armonica e melodica con un’espressività autentica e coinvolgente.

Tra i brani riarrangiati da Matteo e proposti in questa occasione, si segnalano invece Cause We’ve Ended As Lovers, iconica composizione di Jeff Beck, Havona e The Chicken: pezzi resi celebri rispettivamente da Jaco Pastorius e Fred Wesley e “Fred” di Allan Holdsworth, omaggio a uno dei più grandi innovatori della chitarra jazz fusion.

Matteo Mancuso è noto per il suo stile unico, che combina tecnica sopraffina e una profonda comprensione della musica. La critica musicale internazionale ha spesso sottolineato come il suo modo di suonare la chitarra sembri senza sforzo, caratterizzato da un uso sapiente del fingerstyle e da una fluidità che rende ogni esecuzione un’esperienza sonora affascinante. La sua capacità di passare da un genere all’altro con naturalezza e di infondere ogni nota con emozione genuina ha conquistato fan in tutto il mondo.

Venerdì 23 agosto 2024 – Ore 21:30

Alghero

Lo Quarter

Matteo Mancuso – chitarre

Riccardo Oliva – basso e tastiere

Gianluca Pellerito – batteria

Lo Quarter | Alghero

Largo Lo Quarter

Alghero, SS 07041

Ingresso:

da € 10,00 a € 25,00

Biglietti in vendita sul circuito Ciaotickets.com:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/matteo-mancuso-alghero

