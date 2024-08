I BLINK-182 sono tornati con nuova musica

Share

È uscito oggi in digitale ed entra in rotazione radiofonica “ALL IN MY HEAD” (https://blink182.lnk.to/Part2), il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 6 settembre in digitale “ONE MORE TIME… PART-2 (DELUXE)” (Columbia Records/Sony Music).

“ALL IN MY HEAD” è uscito in un’edizione bundle digitale insieme al brano “NO FUN”.

“ONE MORE TIME… PART-2 (DELUXE)” conterrà tutte le canzoni dell’album del 2023 “ONE MORE TIME…”più altri 8 brani inediti.

L’album uscirà anche in versione vinile ‘ONE MORE TIME…PT 2 (DELUXE)” Limited Edition, un doppio LP in vinile azzurro scuro melange con custodia in gatefold e inserti stampati.

Il 2LP, in uscita il prossimo inverno, includerà tutti i 27 brani.

Di seguito la tracklist di “ONE MORE TIME… PT2 (DELUXE)”:

ANTHEM PART 3

DANCE WITH ME

FELL IN LOVE

TERRIFIED

ONE MORE TIME

MORE THAN YOU KNOW

TURN THIS OFF!

WHEN WE WERE YOUNG

EDGING

YOU DON’T KNOW WHAT YOU’VE GOT

BLINK WAVE

BAD NEWS

HURT (INTERLUDE)

TURPENTINE

FUCK FACE

OTHER SIDE

CUT ME OFF

SEE YOU

CHILDHOOD

NO FUN

ALL IN MY HEAD

CAN’T GO BACK

EVERY OTHER WEEKEND

EVERYONE EVERYWHERE

IF YOU NEVER LEFT

ONE NIGHT STAND

TAKE ME IN

“ONE MORE TIME…” è stato il primo album del gruppo con la formazione iconica composta da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker dal 2011.

Questo album ha segnato uno dei più grandi ritorni del decennio, debuttando nella Top 3 della classifica di vendita FIMI/GFK (la più alta nuova entrata di sempre per la band in Italia), e raggiungendo il #1 nella classifica Billboard 200, diventando il terzo album della band a debuttare al primo posto. Grazie a questo enorme successo, il disco è stato il più grande album rock del 2023, con oltre 1 miliardo di streaming ad oggi.

Rolling Stone ha paragonato il suono dell’album a quello dei loro dischi più amati, come “Enema of the State” del 1999 e “Take Off Your Pants and Jacket” del 2000, affrontando temi come la morte, crisi esistenziali e il ritorno di DeLonge.

SPIN ha descritto l’album come fresco, divertente e potente, mentre KERRANG! l’ha definito uno dei migliori e più consistenti dischi della loro carriera.

SLANT ha lodato i momenti più brillanti dell’album, e Brooklyn Vegan l’ha riassunto come un lavoro che celebra la carriera e l’amicizia della band, con momenti toccanti e commoventi per i fan di lunga data.

Nel frattempo, la band ha registrato il tutto esaurito negli stadi di diversi continenti, lanciando il più grande tour mondiale della loro carriera a supporto di “ONE MORE TIME…”. Tornando insieme e superando le difficoltà, la loro unione come band e amici è più forte che mai. Con “PART-2”, i blink-182 presentano la versione definitiva di “ONE MORE TIME…” e non mostrano segni di volersi fermare o rallentare.

Emergendo dal sud della California, i blink-182 si sono affermati come una delle band più influenti del secolo, attraversando epoche e generazioni. Il trio, composto da Mark Hoppus (basso e voce), Tom DeLonge (chitarra e voce) e Travis Barker (batteria), ha venduto oltre 50 milioni di album in tutto il mondo, ottenuto una nomination ai GRAMMY® Award, raggiunto miliardi di streaming e dominato le classifiche globali. Con inni come “All The Small Things”, “What’s My Age Again?”, “I Miss You”, “Feeling This” e altri ancora, il loro catalogo comprende album di successo come il platinato “Dude Ranch” (1997), il 5 volte platino “Enema of the State” (1999), il 2 volte platino “Take Off Your Pants and Jacket” (2001) e il 2 volte platino “blink-182” (2003). Due dei loro album si sono guadagnati un posto nella Top 10 della classifica di Rolling Stone sui “50 migliori album pop-punk di tutti i tempi.” Nel 2023, il loro album “ONE MORE TIME…” ha segnato un ritorno monumentale, debuttando al #1 nella Billboard 200 e dando il via a un gigantesco tour mondiale negli stadi. Nel 2024, i blink-182 continuano a spingere sull’acceleratore con altre date del tour e l’uscita dell’edizione Deluxe “ONE MORE TIME… PART-2”, prevista per il 6 settembre.

