Sabato al via “La notte delle candele di Vallerano”

Con il tema “C’era una volta” prenderà il via a Vallerano la sedicesima edizione de LA NOTTE DELLE CANDELE DI VALLERANO, evento culturale che coinvolge da ogni parte d’Italia e d’Europa turisti curiosi di passare una notte romantica, in mezzo a straordinarie scenografie di candele, assistendo ad eventi culturali di vario tipo in ogni angolo, via, piazza e scorcio di uno dei più suggestivi borghi della Tuscia viterbese.

Dalle prime stelle della sera, quando si fa buio, avranno infatti inizio – in una maratona non stop per tutta la notte – ben diciotto differenti performance site specific, legate ai generi musicali più vari, dal folk al jazz, dalla canzone d’autore alla musica antica e alla world music, con momenti di danza e teatro di alcune compagnie.

Tra le favole a cui gli artisti renderanno omaggio ci sarà Cappuccetto Rosso secondo l’Orchestra Stralunata, Alice e il paese delle meraviglie secondo la scuola del teatro San Leonardo diretta da Simone Precoma e La bella addormentata nel bosco nella versione inedita del Dance Project Studio 29. Ma la favola più grande sarà quella proiettata nella piazza principale con un video di 10 minuti in loop che ripercorrerà la storia della manifestazione dall’inizio ad oggi.

Sono organizzati diversi punti di ristoro lungo le tappe dell’itinerario proposto. Il costo del biglietto è di € 7,00 acquistabile online sul sito ufficiale della manifestazione o direttamente in loco, all’entrata del paese (ingresso gratuito per bambini fino a 4 anni, ridotto dai 5 ai 10 anni). Sono inoltre previsti servizi gratuiti di bus navetta in partenza da ogni parcheggio indicato.

Infine, come consuetudine, si potrà partecipare al concorso fotografico mandando 3 immagini scattate durante la serata: il vincitore, scelto dal comitato dell’Associazione La Notte delle Candele, riceverà un premio di € 100,00; il secondo avrà invece una menzione speciale. Per partecipare è necessario scaricare e compilare l’apposito modulo al link https://www.nottedellecandele.eu/concorso-fotografico-2024/

La mappa in dettaglio degli artisti, degli eventi e dei luoghi è scaricabile dal sito ufficiale https://www.nottedellecandele.eu/la-mappa-de-la-notte-delle-candele-2024/

Una serata per sognare ad occhi aperti, che rimarrà nel cuore di chi la vivrà.

L’evento è ideato e organizzato dall’Associazione Notte delle Candele di Vallerano; la direzione artistica è firmata da Maurizio Gregori.

Sito ufficiale: www.nottedellecandele.eu

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglione