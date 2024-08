Torna a Padova: “Pride Run” nazionale con Angelina Mango

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Sarà una giornata tutta da vivere, ma soprattutto da correre, quella che coinvolgerà Padova sabato 7 settembre 2024. La città del Santo vedrà infatti tornare sulle proprie strade i corridori della PrideRun, evento ludico-sportivo unico in Italia,nato per promuovere l’inclusività, i diritticivili e la solidarietà.

Ospite d’eccezione, in occasione del grande party che concluderà la giornata, in concomitanza con la grande festa di chiusura della XVII Edizione del Pride Village Virgo sarà la cantautrice Angelina Mango. Con dieci dischi di platino, tre dischi d’oro e oltre 504 milioni di stream audio e video in soli 12 mesi, la cantautrice ha trionfato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “la noia” – triplo disco di platino – e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Dopo la pubblicazione del suo primo album di inediti “poké melodrama”, la cantautrice ha dato il via al suo tour nei principali festival estivi in Italia e in Europa e proseguirà live in autunno con un tour nei club italiani ed europei.

La Pride Run

L’evento della Pride Run, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è organizzato da due importanti realtà padovane: la Pink Run, che da oltre quindici anni organizza l’evento running per beneficenza per sole donne e il Pride Village Virgo, il più grande Festival LGBTQIA+ italiano, che da diciassette anni porta alla Fiera di Padova ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.

«Ho partecipato, lo scorso anno, alla prima edizione che è stata un bellissimo evento che ha messo insieme sport, solidarietà, diritti e inclusione. – racconta il Sindaco di Padova Sergio Giordani – Questa seconda edizione sarà ancora più bella e partecipata grazie alla collaborazione tra due realtà consolidate della nostra città il Pride Village e Pink Run che hanno saputo dare alla loro iniziativa dimensioni impensabili. La nostra città è sempre stata aperta e accogliente e sono felice che anche quest’anno ospiti una manifestazione all’insegna dello sport dell’amicizia, della voglia di stare insieme senza pregiudizi».

«Dopo il buon risultato della Pride Run lo scorso anno al suo debutto, era importante per noi continuare quella che auspico diventi una tradizione consolidata per la città. – dichiara l’organizzatore del Pride Village Virgo, Federico Illesi – Per noi il messaggio ha una grande importanza: vogliamo promuovere l’uguaglianza e la valorizzazione delle differenze, sensibilizzando la cittadinanza su tematiche come l’inclusività e il rispetto del prossimo attraverso il potente strumento dello sport che rappresenta il miglior trait d’union per unire le persone in una causa comune. Abbiamo voluto che la corsa fosse non competitiva proprio per consentire a chiunque di parteciparvi, anche unendosi a noi con una semplice camminata lungo il percorso, affinché nessuno si sentisse escluso. Sarà una giornata all’insegna dell’inclusività, dello sport e della condivisione»

«Siamo entusiasti di annunciare la seconda edizione della Pride Run. – proseguono gli organizzatori della Pink Run, Michele Qualdi e Riccardo Bortolami. Una manifestazione che celebra l’inclusività, l’uguaglianza e la diversità attraverso lo sport. L’evento è aperto a tutti: unitevi a noi per una giornata di divertimento, solidarietà e attivismo, correndo insieme verso un futuro più inclusivo e rispettoso per tutte le persone. Tutti valori presenti anche nella nostra amata Pink Run»

Il Percorso

Il punto di partenza sarà per tutti coloro che vorranno partecipare, correndo o anche solo camminando, Piazza Garibaldi alle ore 18.00. Da lì si snoderà un percorso unico di 10 km, per le vie di Padova, coinvolgendo anche il Park Contarine, museo padovano della street art, che vedrà il passaggio dei runner provenienti da via Matteotti, che usciranno poi in Riviera Mugnai per convergere verso Piazza Duomo attraverso via Dante. Da lì si punterà a Riviera San Benedetto e Riviera Paleocapa, arrivando in Piazzale Santa Croce, attraverso via S. Alberto Magno, via Marconi, via Colombo, via S. Pio X, via Albania via Cappuccini e via Santa Maria in Vanzo. Da Vicolo Santorini, dove si troverà il punto ristoro. Da lì si ritornerà verso il centro: Pontecorvo, via S. Francesco, via Cesarotti, via del Santo e via San Francesco, via Santa Sofia e via Altinate. La corsa proseguirà verso la zona ospedali (via Falloppio) e, passando per via Belzoni, arriverà al Portello per imboccare il lungargine del Piovego.. Una volta attraversato Parco Europa attraverso via del Pescarotto, via Murialdo e via Rismondo, si arriverà al Pride Village Virgo.

Il Grande party di chiusura della XVII Edizione per Pride Village Virgo

La giornata non si concluderà, tuttavia, all’arrivo in Fiera. In occasione della chiusura della propria XVII Edizione il Pride Village Virgo ha voluto organizzare una grande party ricco di eventi e ospiti.

A cominciare da “Mini Ravers”, evento pomeridiano dedicato a tutte le famiglie, nato in Inghilterra dall’idea di due neopapà amanti del clubbing, che volevano far assaporare ai propri figli l’atmosfera della disco. Per l’occasione il Padiglione della Fiera, climatizzato, sarà adattato alle esigenze dei bambini di tutte le età con musica di qualità a volume contenuto e animazione ad hoc. Un pomeriggio divertente dove genitori e figli possono divertirsi assieme ballando tutti i grandi successi dagli anni 90 a oggi.

Dopo il grande live di Angelina Mango, la festa proseguirà ancora sul dancefloor con la straordinaria partecipazione di Zelletta, personaggio poliedrico che nella sua carriera ha alternato la sua professione di modello per Dolce & Gabbana e Armani e la partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, con quella di Dj e producer di brani di successo.

La Pride Run è organizzata da IL QUBO Srl con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Main Sponsor: Virgo Cosmetics.

Sponsor: Absolut, Red Bull Tonica Favolà. Sostenitori: DisabilityPride, Ragazze nel Pallone, Chica Party4Women, PensieriParole Onlus, Pink Run, SAT. Servizio Accoglienza Trans. Media Partner: RTL 102.5

Costi e iscrizione

Iscrizione corsa 10 km: € 15 comprensivo di assicurazione, maglietta dell’evento e Gym Sac

(fino a esaurimento scorte)

Corsa + Accesso al Village (Mini Ravers e concerto) 30€

Solo Accesso al Village (Mini Ravers e concerto): €18

Partecipazione gratuita per persone disabili e loro accompagnatore.

Ingresso gratuito al Pride Village Virgo per i minori di 14 anni.

Modalità iscrizione:

Online sul sito: https://priderun.it

Alle casse del Pride Village Virgo

In loco il giorno della Pride Run

Per informazioni

https://priderun.it

Comunicato Stampa: Giuseppe Bettiol