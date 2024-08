IMAGinACTION, la digitalizzazione del patrimonio di Videomusic

Share

Torna l’appuntamento con IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip, che giunge alla sua ottava edizione e si prepara a sorprendere il pubblico con entusiasmanti novità e ospiti speciali. L’evento, prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati, si terrà il 21 e 22 settembre 2024 presso il Teatro Comunale di Bellaria-Igea Marina, in Emilia Romagna.

Nel corso delle sue precedenti edizioni IMAGinACTION ha ospitato artisti leggendari e icone della musica italiana ed internazionale, confermandosi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati ed i professionisti del settore. Il festival è la prima ed unica manifestazione in Italia dedicata esclusivamente al mondo del videoclip musicale, un format che ha rivoluzionato il modo di fruire la musica. Proprio in quest’ottica, l’ottava edizione riserva una straordinaria sorpresa a tutti i partecipanti: l’iniziativa “MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA – LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIDEOMUSIC”, una collaborazione tra Paramount e Museo Nazionale del Cinema di Torino, realizzata con il supporto di Daimon Film ed IMAGinACTION. Il progetto, del quale si potrà avere un’anticipazione durante ambedue le serate di IMAGinACTION, prevede la digitalizzazione ed archiviazione di più di 33.000 filmati che costituiscono l’intero catalogo di VideoMusic, di proprietà Paramount, conservati nelle collezioni del Museo.

Storica emittente italiana (ed una delle prime in Europa) negli anni ‘80 e ’90, VideoMusic è stata pioniera della diffusione del videoclip musicale, basando il proprio palinsesto sia su trasmissioni a carattere tematico con interi programmi dedicati ad artisti che arrivavano da tutto il mondo alla sede de Il Ciocco in provincia di Lucca, sia alla messa in onda dei video, dando così un contributo fondamentale alla promozione di questa recente forma d’arte. Tali contenuti (che includono interviste, live di grandi artisti e piccole fiction), rimasti archiviati in cassette analogiche, saranno ora restaurati in alta qualità (1080) con la supervisione di Stefano Salvati. A IMAGinACTION verranno proiettati alcuni di questi straordinari filmati, tra cui degli inediti, in cui compaiono molti protagonisti della grande musica di quegli anni: Zucchero, Jovanotti, Vasco Rossi, Laura Pausini, Sting, Duran Duran, Elton John, Guns N’ Roses, un inedito Sting che gioca a calcio, Fabrizio De Andre, Lucio Dalla, Ligabue, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Renato Zero, Francesco Guccini, Quentin Tarantino, Pink Floyd, Queen, Rem, Lou Reed, Bob Dylan, Elton John, Rolling Stones, Metallica, tra i tantissimi.

Il programma del Festival offre due serate imperdibili: quella inaugurale del 21 settembre 2024, una grande festa all’insegna degli 883, una della band culto degli anni ’90, ed un assaggio dello spettacolo teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno” con Mauro Repetto, ideatore degli 883, e autore di brani rimasti nell’immaginario collettivo del nostro Paese. Nello spettacolo Repetto ripercorrerà le tappe di un percorso straordinario, trasportando il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto della sua vita e dell’avvincente storia del gruppo, con aneddoti e curiosità sulla genesi dei loro maggiori successi, mai raccontati finora. Repetto reciterà, ballerà e canterà tutte le hit che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni.

La seconda serata del 22 settembre 2024, sarà interamente dedicata ad Edoardo Bennato, uno degli artisti italiani più innovativi ed anticonvenzionali. Il festival renderà omaggio al cantautore attraverso la proiezione dei suoi videoclip più iconici, accompagnata da racconti e aneddoti sulla sua carriera, seguiti da una performance dal vivo del cantante. Sul palco con Bennato ci saranno Briga ed Etta, insieme a tanti altri ospiti a sorpresa.

In questa occasione, l’Academy del Festival assegnerà poi il PREMIO MIGLIOR VIDEOCLIP ITALIANO 2024 (riconoscimento istituito in collaborazione con FIMI, AFI, PMI e le case discografiche italiane, con la partecipazione dei migliori giornalisti musicali italiani), oltre ad alcuni premi speciali.

I biglietti per partecipare alle serate di IMAGinACTION 2024 sono già disponibili sulla piattaforma Vivaticket e possono essere acquistati seguendo questo link: https://www.vivaticket.com/it/search?q=imaginaction

Unico nel suo genere, IMAGinACTION è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Sting, Mark Knopfler, Trevor Horn, Luis Fonsi, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Ron, Luca Carboni, Marco Masini, Piero Pelù, Samuele Bersani, Gino Paoli, Francesco Guccini, Elisa, Mahmood, Roby Facchinetti, J-Ax, Fabio Rovazzi, Nek, Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Tiromancino, Ermal Meta, Noemi, Francesco Gabbani, Mauro Repetto degli 883, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, Carmen Consoli, Diodato, Pinguini Tattici Nucleari, Shade, Olly, Sethu, Alfa, Federico Rossi, solo per citarne alcuni.

IMAGinACTION è in collaborazione con SIAE, SCF, FIMI, AFI, PMI, ed è realizzato grazie al sostegno del Comune di Bellaria-Igea Marina e del MIC, e grazie al contributo della Regione Emilia Romagna e alla compartecipazione e sostegno di APT Servizi Emilia Romagna. Media partner dell’evento Radio Bruno.

