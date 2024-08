Master in comunicazione musicale all’Università Cattolica di Milano

Share

Il 10 settembre alle 17.30 a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Aula NI010 – Via Nirone, 15), il MASTER IN COMUNICAZIONE MUSICALE, promosso dall’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizza l’incontro “L’evoluzione delle professioni della comunicazione musicale” rivolto alle future studentesse, ai futuri studenti e a chiunque è interessato a comprendere le dinamiche dell’industria musicale e il lavoro dietro le quinte per diffondere le canzoni e sostenere l’artista (ingresso libero).

Parteciperanno le professioniste e i professionisti del settore che hanno preso parte come studentesse e studenti, nel corso dei passati anni, al Master in Comunicazione Musicale, inserendosi con successo nell’industria musicale.

Sarà l’occasione per condividere le loro esperienze su come sono cambiati le professioni nel mondo della comunicazione musicale in questi anni, creando un confronto aperto e libero in cui sarà possibile esprimere le proprie opinioni, ascoltare le testimonianze e scoprire le dinamiche attuali dell’industria musicale.

Saranno presenti all’incontro Paolo Colavolpe (Head of M.A.S.T. /Artist Services at Believe Music), Marta Falcon (Responsabile Area Comunicazione e Ufficio Stampa Parole & Dintorni), Maria Giovanna Guidone (Production Assistant Live Nation Italia), Federico Pecchia (Conduttore Radio Deejay), Alessio Radoccia (Senior Marketing Manager The Orchard Italia).

Modera Francesca Maria Cortese (Coordinatrice didattica del Master in Comunicazione musicale).

Introduce Gianni Sibilla (Direttore didattico del Master in Comunicazione musicale).

Durante l’incontro verrà presentata la nuova edizione del Master In Comunicazione Musicale, il primo corso universitario post-laurea dedicato alla formazione dei professionisti e professioniste del settore della musica e dell’industria dei media. Il corso è promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sono aperte le iscrizioni per la XXIV edizione.

Rivolto a laureati/e e laureandi/e di qualsiasi facoltà (e/o titolo equipollente), il Master in Comunicazione Musicale da 24 anni forma i suoi studenti e le sue studentesse a 360°, portando in cattedra professionisti e professioniste, docenti universitari/ie, artisti e artiste e soprattutto un numero sempre maggiore di ex alunni ed ex alunne, che trasmettono la loro testimonianza e la loro esperienza di professionisti e professioniste del settore musicale. È tuttora il corso più ambito sul music business, con un numero di domande di iscrizione ampiamente superiore rispetto ai posti disponibili.

«La nostra più grande soddisfazione è avere contribuito all’industria musicale con una nuova generazione di professioniste e professionisti: una buona parte di chi oggi lavora in questo settore è passato da queste aule, sia come studente e studentessa, sia come testimone e/o docente – racconta il direttore didattico del Master Gianni Sibilla – lI Master in Comunicazione musicale continua ad essere un corso unico in Italia, che unisce alta formazione professionale con la visione a 360° che può dare solo lo studio e la riflessione su passato, presente e prospettive della musica».

«L’industria musicale ha rappresentato in questi anni uno dei settori più reattivi al cambiamento, spazio di sperimentazione di nuovi modelli produttivi e distributivi e sensibile cartina al tornasole delle trasformazioni delle imprese creative – dichiara Mariagrazia Fanchi, direttrice ALMED – Formare le future professioniste e i futuri professionisti di questo comparto significa assicurare le conoscenze più avanzate e le competenze necessarie a muoversi in un ambiente così dinamico, ma insieme anche fornire gli strumenti analitici e critici per guidare la trasformazione».

Quest’anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione è l’11 ottobre 2024. I candidati e le candidate verranno selezionati/e in base a tre criteri: voto di laurea, pertinenza del curriculum vitae e colloquio motivazionale.

Per l’edizione 2024 – 2025, il Master istituirà 4 borse di studio che verranno attribuite ai candidati e alle candidate più meritevoli che parteciperanno alle selezioni. Le borse studio saranno a copertura parziale della retta: il 50% della retta per 2 borse attribuite ai primi 2 candidati/e in graduatoria e il 25% della retta per 2 borse attribuite ai 2 candidati/e nelle posizioni successive di graduatoria.

Maggiori informazioni al seguente link: https://almed.unicatt.it/almed-comunicazione-musicale-quota-di-iscrizione-e-agevolazioni.

Il percorso prevede inoltre un periodo di stage, garantito per tutti gli studenti e per tutte le studentesse, finalizzato all’inserimento formativo nel mondo del lavoro, sia presso le aziende partner storiche del Master, sia attivando collaborazioni con nuove realtà, in base all’andamento del mercato musicale. Nel corso delle precedenti edizioni, le percentuali di placement si attestano tra il 66% e il 90% a sei mesi dal termine delle lezioni.

