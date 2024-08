Gli spettacoli dal 5 all’8 settembre 2024 al teatro Tor Bella Monaca

Share

Dopo un intenso cartellone estivo, il TBM riapre il sipario sulla stagione invernale. Dal 5 all’8 settembre tra musica e teatro la platea sarà intrattenuta con qualità. Ritorna inoltre la rassegna “Libero teatro in un teatro libero”, UILT Lazio 2024 | Unione Italiana Libero Teatro | Terza edizione

“Passeggiate lungo i vicoli di Roma” apre la prima settimana di settembre giovedì 5 settembre, produzione Generazioni Spettacoli | Centro Teatrale Meridionale

Con

Fabrizio Amici voce e chitarra

e Stefano Di Sturco fisarmonica

Intramontabili e indimenticabili canzoni romane cantante da Fabrizio Amici (figlio del più noto Alvaro Amici, cantante romano) accompagnato alla fisarmonica da Stefano Di Sturco.

Una lunga e romantica passeggiata immaginaria tra i famosi e colorati vicoli di Roma ripercorrendo le parole di Lando Fiorini, Alvaro Amici e Nino Manfredi!

Un appuntamento unico per vivere in pieno la nostra romanità e ricordare i momenti migliori della nostra gioventù spensierata!

Venerdì 6 settembre segue “The dark side of the moon” – Impulse Pink Floyd Tribute band, una produzione Art Live Music. Con Simone Marino, Alessandro Russo, Fabio Potenziani, Denis Tesselli, Riccardo Macrì, Carlo Di Tore Tosti, Clara Trucchi, Valentina Ciaffaglione e Tonino Ciotti. La passione per una band leggendaria e il desiderio di ricreare con cura maniacale le atmosfere che solo i Pink Floyd hanno saputo proporre al panorama musicale internazionale sono gli elementi che hanno dato vita agli Impulse, tribute band Pink Floyd romana nata nel 2008. In quasi 15 anni di attività, la band ha riproposto il repertorio Pink Floyd nelle più svariate situazioni: da show in live music club del livello di Stazione Birra o Crossroads, sino a piazze estive e teatri. Il repertorio degli “Impulse” spazia da esibizioni a tema, con serate dedicate ad album o live specifici, all’esecuzione di vere e proprie greatest hits. L’energia e la passione con cui gli Impulse ripercorrono nei loro live la lunga carriera del gruppo inglese, unita all’attenzione per i dettagli, fanno in modo che la band sia attualmente considerata un punto di riferimento per chi ama provare dal vivo le emozioni associate alla musica dei Pink Floyd.

Verso il fine settimana, sabato 7 settembre,è in programma “DIVERSAmente”, produzione Seven Cults Produzione, uno spettacolo-concerto sulla Diversità, scritto e diretto da Serena Maffia.

Con

Vittorio Centrone piano e voce

Fabrizio Cascione basso

Massimiliano Minoia batteria

Stefano Refolo tastiere

Stefano Tedeschi chitarre

e con la partecipazione straordinaria di Donatella Pandimiglio

La Diversità è una risorsa per la società e il mondo. Ogni individuo contribuisce ad arricchire la vita di ognuno di noi. Si può essere diversi in qualunque modo, anzi lo siamo e, anche se il sentirci uguali agli altri ci fa sentire sicuri, la nostra individualità ci rende quelli che siamo: unici e straordinari.

Sempre sabato 7 settembre è la volta de “Gli altri”, produzione QU.EM. Quintelemento APS, scritto da Paolo Ascagni e diretto da Francesca Rizzi. Il testo è interpretato da Danio Belloni e dalla stessa regista, mentre Paolo Ascagni comparirà in video. Questo dramma vuole essere un invito a riflettere sulla persistenza delle ideologie e dei pregiudizi razzisti e xenofobi, e più in generale sulle molteplici forme di intolleranza e violenza del nostro mondo. La trama si

sviluppa attraverso una serie di situazioni nelle quali un uomo e una donna subiscono varie forme di oppressione e persecuzione, grandi o ‘piccole’, per il solo fatto di essere etichettati come “altri”. Non hanno alcuna colpa, non hanno commesso alcun crimine, ma qualcuno, o la società, ha deciso che non sono degni di poter vivere liberamente la loro vita, perché sono “diversi” dai valori dominanti.

Chiude la settimana “Se devi dire una bugia dilla grossa” domenica 8 settembre, produzione I MattAttori di Fonte Nuova APS. Il testo di Ray Cooney viene diretto da Daphne Barillaro e interpretato dalla stessa regista affiancata sul palco da Marcello Galletti, Claudio Emiliani, Isabella D’Angelo, Giorgio Comandè, Massimiliano Breccioni, Gina Giardini, Antonio Domenicone e Milena Forzato. Una brillante commedia rappresentata in Italia per la prima volta nel 1986, con la regia di Garinei e Giovannini ed interpretata, tra gli altri, da Jonny Dorelli e Paola Quattrini. La vicenda si svolge a Palace Hotel di Roma, dove occupa una stanza l’Onorevole De Mitri e consorte, da lui piuttosto trascurata.

Ancora una volta, proponendole un’ennesima bugia, progetta d’incontrarsi, in quello stesso albergo, con un’avvenente segretaria della FAO. Vi troverete a seguire le vicende dei protagonisti tra una stanza e l’altra attraverso gli occhi del personale dell’albergo, osservando il susseguirsi di equivoci sempre più imbarazzanti. Alla fine dello spettacolo vi convincerete definitivamente che… “non si dicono le bugie!”

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci