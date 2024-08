Arriva il Circo Sciarra a Quattro Venti di Roma

Share

Dal 7 al 29 settembre l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta Circo Sciarra a Quattro Venti, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Questa seconda edizione di Circo Sciarra si svolge nella piazza adiacente alla Stazione di Quattro Venti, in Largo Federico Caffè a Roma. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com

In programma ci sono quattro weekend ricchi di tantissimi appuntamenti: letture sceniche e performance di circo e di arte di strada, musica, sessioni di calcio free-style, break dance e skateboard, laboratori per bambini, giochi e animazione per tutti, reading teatrali di nuove drammaturgie e di testi classici. Eventi diversi e adatti ad accogliere le esigenze di un pubblico variegato per un intrattenimento divertente e ricco di spunti per tutti.

Si inizia, dunque, sabato 7 settembre alle 11.30 con le letture animate di Francesco Picciotti “Fiabe in stazione”. Raccontare, come hanno sempre fatto gli esseri umani: storie di bambine, di principi, di lupi e di asini. Un aedo contemporaneo usa la sua voce e un po’ di tecnologia per passare attraverso le orecchie del pubblico. Storie da ascoltare a occhi chiusi per immaginare, più che per vedere, davanti a un teatro di figura sonoro. Alle 16.30 c’è “Big Babol Circus”, uno spettacolo di circo-teatro di e con Daniele Antonini. Magie comiche, un libro che si infuoca, l’acqua che si trasforma istantaneamente in ghiaccio, giocolerie con sfere che sembrano bolle di sapone, clownerie e l’immancabile esibizione delle bolle di sapone manipolate con le mani e con gli attrezzi. In scena c’è un clown, un sognatore o forse un poeta. Lo spettacolo stesso è una grande bolla di sapone, tutto è magico e tutto può accadere. Daniele Antonini nasce come artista di strada, la relazione con il pubblico è viva e sempre presente. Il suo lavoro prende spunto dall’esigenza di raccontare un modo di essere, un punto di vista diverso dal quale poter guardare il mondo. Si prosegue alle 17.30 sempre con Daniele Antonini e la sua animazione itinerante, “Luna Park”: come per magia la piazza si trasforma in un grande luna park con giochi di circo, di abilità, di bolle di sapone e di pittura, con spettacoli e attività ludico pedagogiche. Il sorriso e la gioia di giocare tutti insieme, adulti e bambini, entrarono nel cuore di ognuno. Domenica 8 settembre alle 11.30 si replica con “Big Babol Circus” e alle 16.30 con “Luna Park” a cura di Daniele Antonini.

Sabato 14 settembre in calendario l’evento laboratoriale di formazione “In-20-AMO ai Quattro Venti” a cura dei volontari dell’Associazione CICA e “Calcio Freestyle e Breakdance”, gioco e formazione a cura di ASD Scuola Calcio Freestyle, Dario Piantadosi e Gabriele Seminara. Sempre il 14 settembre in programma “Occupazioni the perpetual dialogue” un progetto di arte contemporanea a cura di Francesca Grossi e Vera Maglioni e “Fiabe in stazione” di e con Francesco Picciotti. Nel pomeriggio è previsto lo spettacolo “In panchina” con Barbara Giordano e Ivna LaMart. Domenica 15 settembre ancora “Occupazioni the perpetual dialogue” di e con Francesca Grossi e Vera Maglioni e la replica di “In-20-AMO ai Quattro Venti” a cura dell’Associazione CICA. Nel pomeriggio in programma “Calcio Freestyle e Breakdance” a cura di ASD Scuola Calcio Freestyle, Dario Piantadosi e Gabriele Seminara.

Il weekend successivo si apre sabato 21 settembre con il laboratorio di pittura per bambini “Cartoni Animali” a cura di Roberto Capone con l’Associazione Perfareungioco e “L’estate non finisce mai”, piccolo festival di giochi di una volta a cura di Lampada Blu. Pomeriggio ancora dedicato ai bambini con “Il gioco libera tutti” a cura di Valerio Bonsegna, allestimento con giochi di legno dell’antica tradizione e “Fiabe in stazione” di e con Francesco Picciotti. Si prosegue nuovamente con “L’estate non finisce mai” a cura di Lampada Blu e “Il gioco libera tutti” a cura di Valerio Bonsegna. Nel pomeriggio appuntamento con “Skatepark”, giochi, dimostrazioni, workshop ed esercizi a cura di ASD Enjoy More e con la musica di “Sweet Georgia Brown” con Andrea Bruno voce, Luca Costantini chitarra e Daniele Basirico contrabbasso. Domenica 22 settembre replica l’appuntamento con “Skatepark”.

L’ultimo fine settimana di Circo Sciarra a Quattro Venti si chiude con tre giorni, 27, 28 e 29 settembre, dedicati alla letteratura con “Letture in terrazza” in collaborazione e presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici di Villa Sciarra (Via Calandrelli, 25). Domenica 29 settembre gran finale, in doppia replica la mattina e il pomeriggio, con lo spettacolo itinerante “Marco Polo Wonder Tour” con Daniele Spadaro, Emanuele Avallone, Silvia Martini e Mario Levis de Duo Linda, Alessio Dantigana e Valeria Pedigleri di Creme&Brulee e Gioa Santini.

Circo Sciarra a Quattro Venti è alla Stazione Quattro Venti (Largo Federico Caffè – Roma), tutti gli eventi sono gratuiti.

Per informazioni e prenotazioni 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com

Il programma completo è disponibile al link: www.zipzone.it/portfolio/sciarra-il-circo/

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Bus: 44, 870, 982; Treno: FL3 (fermata Stazione Quattro Venti)

INGRESSO LIBERO

