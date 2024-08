Share

Karol G raggiunge la #1 della classifica radio in Italia (EarOne) con il suo nuovo singolo “Si Antes Te Hubiera Conocido”. Non accadeva da 4 mesi che un artista internazionale raggiungesse la vetta della classifica radio nel nostro Paese. Il brano è la vera hit internazionale di quest’estate in tutto il mondo e staziona da settimane nella top10 dei brani più ascoltati a livello globale su Spotify.

Anche in Italia il singolo è un enorme successo: la canzone si trova attualmente nella top5 della classifica singoli giornaliera di Spotify Italia ed è nella top3 della classifica singoli di Apple Music Italia. Inoltre è l’unica artista internazionale ad aver raggiunto la top10 della classifica singoli (FIMI/GFK) quest’anno.

Infine, “Si Antes Te Hubiera Conocido” è il brano più ricercato su Shazam in Italia.

Dopo un anno, l’artista ha concluso il suo “MAÑANA SERÁ BONITO Tour” che ha registrato sold-out in ogni parte del mondo (inclusa l’Italia con due grandi concerti il 25 e 26 giugno scorso all’Unipol Forum di Milano). L’ultima tappa del tour si è svolta allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid ed è stata trasmessa in livestream sul suo canale YouTube, ricongiungendo così tutti i suoi fan e concludendo quello che l’artista ha definitivo “un capitolo indimenticabile” della sua vita. “Ogni stadio in cui abbiamo suonato ha vibrato delle bellissime emozioni che ognuno di voi ha portato e abbiamo avuto l’opportunità di riempire migliaia di cuori in tutto il mondo. Stiamo per tenere l’ultimo concerto di questo tour e sì, è difficile dire addio a qualcosa che ha significato così tanto per tutti noi, ma è arrivato il momento e voglio che festeggiamo insieme! Il 23 luglio, il nostro ultimo concerto, lo trasmetteremo attraverso il mio canale YouTube, in tempo reale, in modo che TUTTI, ovunque nel mondo, possano guardarlo e celebrare questa cosa bellissima che abbiamo costruito insieme” – ha dichiarato Karol G.

L’artista ha recentemente collaborato anche con Andrea Bocelli nella versione spagnola del celeberrimo brano “Vivo por Ella” (Vivo per lei), già disponibile sulle piattaforme streaming e che sarà contenuta all’interno dell’album “Duets” in uscita il 25 ottobre.

Karol G, che ha trionfato ai Grammy, ha vinto 5 Latin Grammy e 4 Billboard Awards (incluso il premio come “Donna dell’Anno” quest’anno – la prima artista di lingua spagnola a vincere in questa categoria).

Nata a Medellín in Colombia nel 1991, Carolina Giraldo Navarro ha da sempre perseguito il suo sogno di avere una carriera musicale. Fin dalla tenera età il padre, componente di una band, l’ha introdotta a vari generi musicali dal Rock ‘n’ roll alla salsa, fino alle ballate e al reggaeton, solidificando la sua passione per la musica in generale. Si trasferisce per un periodo a New York per studiare l’inglese e mettere a punto i suoi progetti artistici. Il successo mondiale arriva nel 2019 con il singolo “Tusa” con Nicki Minaj, in vetta a tutte le classifiche e che le regala immediata notorietà in tutte le parti del globo. La svolta poi, con il disco “KG0516” e nel 2022 con la hit “Provenza”, tra i brani più ascoltati al mondo in quell’anno. Nel 2023 pubblica il suo quarto disco “MAÑANA SERÁ BONITO”. “MAÑANA SERÁ BONITO” ha fatto la Storia per essere stato l’unico album interamente in lingua spagnola di un’artista femminile ad andare alla #1 della Billboard 200. È stato inoltre il disco con il numero più alto di stream al debutto del 2023 su Spotify e l’album di un’artista latina con il maggior numero di riproduzione nel primo giorno di uscita su Apple Music. Il singolo “TGQ”, realizzato con la collega e amica Shakira, ha battuto ogni record di stream negli Stati Uniti il primo giorno. È stata inoltre tra le 10 artiste più ascoltate nel mondo su Spotify del 2023. Sempre l’anno scorso, Karol G ha preso parte alla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie” con il brano “Watiti” ed è stata la prima headliner donna di origini latine al festival Lollapalooza. Karol G ha trionfato ai Latin Grammy vincendo in ben 3 categorie nel 2023 tra cui quella per il “Miglior Album dell’anno” per “MAÑANA SERÁ BONITO”. Per quanto riguarda i Latin Grammy, nella sua carriera è arrivata a ben 16 candidature ed è a quota 5 premi vinti. Quest’anno si è aggiudicata anche il suo primo Grammy Award per “il miglior album di musica Urbàna”, è stata premiata come “Donna dell’Anno” da Billboard (unica donna di lingua spagnola a ricevere il prestigioso premio) e ha trionfato in ben 9 categorie ai “Premios Lo Nuestro 2024” (in tutto 10 vittorie conseguite nella sua carriera).

È considerata un’icona pop e una delle massime figure della cultura latina e ispanica in tutto il globo.

