Aperte le candidature per :MADE Film Festival che promuove l’artigianato

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Al cuore di :MADE Film Festival c’è questo: raccontare il patrimonio d’impresa, la cultura del “saper fare”, l’impegno delle aziende verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. Una tre giorni di proiezioni, networking e incontri focalizzata sul racconto e la valorizzazione del patrimonio culturale d’impresa in programma a Bergamo dal 15 al 17 novembre allo Schermo Bianco e negli Spazi Culturali di Daste Bergamo (via Daste e Spalenga).

Questo progetto è stato ideato dalla Camera di Commercio di Bergamo e realizzato da Lab 80 film, in collaborazione con Fondazione Dalmine, Fondazione Legler per la Storia Economica e sociale di Bergamo, GAMeC e Museo delle storie di Bergamo.

Tra i mestieri tradizionali delle piccole botteghe artigiane ai ritmi incessanti delle grandi industrie, esiste una ricchezza inestimabile: le storie di uomini e donne che, con passione e dedizione, trasformano il lavoro quotidiano in eccellenza. Come trasmettere queste storie se non con un mezzo evocativo e fortemente espressivo come il cinema?

Il cinema d’impresa è un alleato prezioso per raccontare storie che non sempre sono visibili e che talvolta rischiano di andare perdute. Il cinema permette di mostrare il dietro le quinte del mondo produttivo, in tutte le sue declinazioni, celebrando il lavoro delle imprese che, giorno dopo giorno, mantengono vive le tradizioni e innovano il futuro.

Film alla mano e click al sito di :MADE per candidare il proprio film d’impresa alla sezione competitiva del Festival, MADE Competition, il concorso internazionale dedicato ai Corporate Movies, che invita aziende, istituzioni e organizzazioni a condividere le proprie storie attraverso il medium cinematografico.

Candidature gratuite e aperte fino al 15 settembre.

Per l’edizione 2024, oltre al premio principale attribuito dalla Camera di Commercio di Bergamo, sono previsti due Premi Speciali: il Premio Speciale FUTURA della Camera di Commercio di Brescia dedicato alla sostenibilità e il Premio Speciale “Valorizzazione del capitale umano”, istituito da Confindustria Bergamo.

MADE è un progetto ideato da Camera di commercio di Bergamo e realizzato da Lab 80 film in collaborazione con Fondazione Dalmine, Fondazione Legler per la Storia Economica e sociale di Bergamo, GAMeC e Museo delle storie di Bergamo; con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bergamo e con patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere, Assocamerestero e Regione Lombardia, Università degli studi di Bergamo, Museimpresa.

Partner 2024: Camera di commercio di Brescia e Confindustria Bergamo.

Comunicato Stampa: Lara Facco P&C