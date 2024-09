3D aggiunge tre nuove tracce al suo ultimo album

Share

Prosegue il viaggio di 3D nella bellezza della musica: l’artista torna oggi con “EMPIRÌA (Deluxe Edition)” (https://music.prodby3d.it/empiria; Columbia Records/Sony Music Italy), una nuova edizione dell’album uscito lo scorso aprile.

Con questo progetto 3D va ad ampliare ulteriormente il viaggio iniziato alcuni mesi fa, arricchendo l’album con tre brani inediti. Al suo fianco, tre speciali collaborazioni: Atipica, Leon Faun e Larry Joule.

15 tracce che uniscono diversi stili e influenze e che vantano la partecipazione di artisti del calibro di Achille Lauro, Nayt, Gemitaiz, Clementino, MadMan, Mezzosangue, Danno, Brusco e Primo Brown. Ma non soltanto vecchia scuola, in “EMPIRÌA (Deluxe Edition)” 3D coinvolge anche i nomi più promettenti della nuova generazione, confermando la sua ecletticità e il voler creare un progetto che attraversi generi ed epoche, lasciando al pubblico un masterpiece che segni un momento significativo per gli amanti della cultura hip hop e per coloro che apprezzano l’arte nella sua forma più pura ed espressiva.

Di seguito la tracklist completa di “EMPIRÌA (Deluxe Edition)”:

1.“Vite da sogno” feat. Nayt

2. “Coming Out” feat. Achille Lauro

3. “Fuori controllo” feat. Primo, Grandi Numeri

4. “La guerra dei mondi” feat. Nayt, Danno

5. “Boom” feat. Leslie

6. “Ambientalista” feat. Dani Faiv, MadMan, Vegas Jones

7. “Tutte quelle volte” feat. Clementino, Brusco

8. “Zanza o canaglia” feat. 8blevrai

9. “69” feat. Gemitaiz

10. “War zone” feat. Kira

11. “Nevada” feat. Mezzosangue, Shari, Nayt

12. “Experience” feat. Jesto

13. “Vodka fragola” feat. Atipica

14. “Posa il mic” feat. Leon Faun

15. “Xavi e Iniesta” feat. Larry Joule

Con “EMPIRÌA” l’artista ci ha permesso di fare un viaggio attraverso un’esperienza, vedere con i propri occhi la creazione di qualcosa, in questo caso non tangibile, ma destinato comunque a durare in eterno. Un omaggio alla bellezza, quella di fare musica.

“’Empirìa’ – commenta 3D – è nato da un bisogno di esplorare, sfidare e catturare l’essenza più pura della musica che ho sempre fatto. La mia risposta all’insaziabile fame di autenticità, è emozione e melodia. Con questo album, ho voluto creare un riflesso sincero del mio viaggio personale, il mio inno alla bellezza musicale attraverso l’esperienza”.

Il progetto grafico del disco si ispira ad una rivisitazione dell’opera “Sensitiva” di Miquel Blay ed esprime ancora di più tutta la volontà di 3D di fondere talento, creatività e un profondo rispetto per la storia della musica e dell’arte. Condividendone il significato più profondo, sia l’opera dello scultore spagnolo che quella di 3D vogliono rappresentare la bellezza dell’arte attraverso l’esperienza accumulata durante la propria carriera.

3D è un produttore, sound engineer e DJ romano. Storicamente legato al celebre Bunker Studio, che, fondato nel 2005, è diventato un luogo di incontro e di ispirazione per giovani talenti del rap capitolino. Con una carriera prolifica come producer, 3D ha pubblicato quattro album, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di creare sonorità innovative: “BlackJack”, “21 Motivi”, “Top” e “Empirìa”. Il producer, in ognuno di essi, ha mostrato una diversa evoluzione artistica e ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo stile unico e originale. Nel 2013, 3D ha fondato VNT1, una prestigiosa etichetta discografica indipendente. Il nome di questa etichetta è diventato sinonimo di eccellenza e di qualità musicale, grazie alle ultime pubblicazioni, e i relativi successi, di Nayt. Molti dei suoi lavori hanno ottenuto diverse certificazioni oro e platino, dimostrando l’impatto significativo che ha avuto sull’industria musicale. Lo scorso aprile è inoltre uscito con l’album “EMPIRÌA”. 3D ha una sensibilità particolare nel comprendere le esigenze degli artisti con cui collabora, riuscendo a creare atmosfere uniche e coinvolgenti nei suoi brani. Con una carriera in continua ascesa e un impegno costante nell’innovazione musicale, 3D ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano e continua ad ispirare una nuova generazione di artisti. La sua passione, la sua dedizione e la sua maestria lo rendono uno dei produttori musicali più influenti e stimati del suo tempo.

