Keyra è la nuova artista di Up Next Italia

Apple Music ha annunciato oggi che Keyra è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Essere selezionata come artista emergente per Up Next Italia per me è davvero un onore. Questa notizia è arrivata in un momento particolare della mia vita: essere un’artista emergente, lasciare casa e famiglia per inseguire i propri sogni non è facile. E avere il sostegno di un’iniziativa che ha avuto come protagonisti tanti artisti che io ammiro e da cui prendo ispirazione, come Billie Eilish, è per me un’emozione indescrivibile. Mi dà la forza per continuare questo mio percorso, senza smettere di sognare e credere in me stessa.” racconta Keyra. “Ringrazio Apple Music per questa opportunità e spero che con la mia musica io possa dare forza a tante altre persone di continuare a credere in sé stessi, soprattutto quando si è lontani da casa, infatti la mia terra è sempre presente nella mia musica e sono molto orgogliosa di renderle omaggio”.

Keyra, nome d’arte di Annapaola Giannattasio, nasce a Salerno nel 1998. Il suo mondo può essere racchiuso nel suo nome d’arte, che sembra avere origini diverse: nella Grecia antica è associato a significati di potere, bellezza e sovranità ma in altre culture, come quella irlandese, il termine è associato anche al concetto di oscurità. Dualismo che si manifesta nei suoi testi in cui racconta – con un mix di italiano, napoletano e inglese – la sua visione del mondo femminile e femminista. La contrapposizione tra il suo essere bambina da un lato e lolita dall’altro si manifesta anche nella sua estetica. Nel 2021 pubblica il suo brano d’esordio autoprodotto Ansia, seguito dal singolo Respecto, sino alla firma con Carosello Records con cui pubblica Femmena il 5 dicembre 2023. Il brano reinterpreta e rende omaggio al celebre brano Malafemmena di Totò che fece breccia nella cultura popolare del Paese degli anni Cinquanta. L’8 marzo 2024 pubblica il singolo Piccerè e il 21 giugno il brano SDM, con cui brano l’artista si è impegnata nello sfatare il tabù del sesso e del desiderio in relazione alle donne. Ad agosto si aggiunge il singolo Scema e due grandi appuntamenti live: apre i concerti di Clementino a Ercolano e Foggia. Nello stesso mese Keyra ha ricevuto il Premio Musica della decima edizione del festival Arte in Movimento (Vietri sul Mare). Il 6 settembre 2024 esce Scusame, featuring SVM, un sodalizio orgogliosamente campano: Keyra e SVM sono unite dalle stesse origini, oltre che da un legame di amicizia, e nel brano confidano le proprie emozioni, come in una conversazione tra amiche.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Keyra si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun, MILLE, David Blank, SAMUSPINA, Lina Simons, Nerissima Serpe, Anna Castiglia, Lamante e Sarah.

Nel 2024, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo ottavo anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO, SoFaygo, Bailey Zimmerman, Rema, Saint Harison, Ice Spice, XG, Grupo Frontera, Teezo Touchdown, Young Miko, 4batz, Karan Aujla e Cash Cobain.

