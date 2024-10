Il Locura Tour di Lazza è ufficialmente sold out

Share

Un trionfo live annunciato: a tre mesi dalla partenza, il LOCURA TOUR 2025 di Lazza -prodotto da Vivo Concerti- è da ora ufficialmente tutto sold out. Con l’ultimo tutto esaurito arrivato oggi per la tappa di Eboli @ PalaSele, la nuova avventura live di Lazza registra l’en plein di sold out nelle sue 11 date, che da gennaio animeranno i principali palazzetti italiani.

Per l’artista milanese del roster Me Next – 104 Dischi di Platino, 46 Ori e oltre 4,2 miliardi di stream complessivi – una progressiva catena di sold out partita dai fulminei tutto esaurito per le prime date di Milano @ Unipol Forum, per poi estendersi nel giro di poche settimane a Mantova, Padova, Eboli, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Con altrettanto entusiasmo è stato accolto LOCURA, il nuovo album di Lazza pubblicato il 20 settembre per Island Records, che dopo essersi piazzato alla posizione #2 della Spotify Top Albums Debut Global dietro solo a Future, già alla prima rilevazione FIMI/GfK ha ottenuto la certificazione Disco di Platino, attestandosi ufficialmente come l’album più venduto di sempre in Italia nella prima settimana da quando esiste lo streaming -e al quinto posto in assoluto considerando anche l’era pre-streaming.

Il LOCURA TOUR 2025 è l’occasione perfetta per vivere pure serate di “locura”, sulle note delle tracce del nuovo disco (che ha attualmente macinato oltre 400 milioni di stream su tutte le piattaforme e più di 16 milioni di views su YouTube) e con il meglio del repertorio di Lazza.

LOCURA TOUR 2025

IL CALENDARIO

6 gennaio 2025 | MANTOVA – Pala Unical SOLD OUT

9 gennaio 2025 | PADOVA – Fiera SOLD OUT

12 gennaio 2025 | EBOLI – PalaSele SOLD OUT

15 gennaio 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT

18 gennaio 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

21 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

22 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

24 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

25 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

27 gennaio 2025 | FIRENZE – Mandela Forum SOLD OUT

30 gennaio 2025 | ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT

