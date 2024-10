Gli spettacoli al Teatro Tor Bella Monaca di Roma

Share

Il 24 e il 25 ottobre il Teatro Tor Bella Monaca spalanca il sipario sulla Stand Up Comedy. Sul palco Elena Di Cioccio con un testo scritto dalla stessa attrice insieme ad Alessio Tagliento e diretto da Tommaso Amadio. Mentre il 26 e 27 ottobre in scena, sempre in Sala Grande, Il turno di notte scritto e diretto da Gianpiero Francese. In sala piccola, invece, dal 24 al 26 ottobre è in scena Il mio bacio era un melograno di Federico Garcia Lorca a cura di Caterina Casini e Camilla Zappni.

In ProPOSITIVA Elena Di Cioccio si racconta nella maniera completamente opposta a come tutti si aspetterebbero dopo il suo coming out sull’HIV e l’uscita del suo libro “Cattivo Sangue”. Elena parla apertamente di tutta la sua storia, ampiamente elaborata in più di vent’anni di sieropositività, ma mentre lascia al suo libro il peso della narrazione nei suoi aspetti più crudi e sofferenti, sul palco porta gli aspetti forse inaspettatamente più comici e buffi del suo percorso. Per ridere sul tema della malattia è necessario cambiare il punto di vista, spostando il focus dal dolore alla leggerezza, dalla rabbia all’allegria, dall’ostacolo all’opportunità, in una costante fame di vita. Elena scherza, perché può farlo, sulla sua sieropositività e su quanto il mondo intorno a lei diventi assurdo e imprevedibile quando riceve in pasto una notizia così. E poi scherza anche sul sesso, sulle relazioni, sulle paure e sul senso di inadeguatezza che, in fin dei conti ci accomuna tutti. Ogni giorno è un giorno nuovo. Il mondo è strano, stranissimo. Ma se sei ProPOSITIVA, quanto fa ridere?

Il 26 e 27 ottobre in scena Il turno di notte. Un lavoro inedito scritto e diretto da Gianpiero Francese per la storica compagnia Opera. Sette attori in scena: Dino Paradiso, Peppe Centola, Erminio Truncellito, Giuseppe Ranoia, Manola Rotunno, Simona Ianigro, Gabriele Grano. Il turno di notte, questo il titolo di un’opera dedicata al difficile momento che la classe operaia, nel caso specifico quella metalmeccanica, vive in Italia. Un episodio fatale li rinchiude in uno spogliatoio dove inizia un lungo e duro confronto fra sei operai prima e un dirigente francese dopo. Un efficace equilibrio tra l’approccio realistico alla dimensione popolare e la distorsione grottesca delle figure in campo, rende IL TURNO DI NOTTE, un lavoro che fa “ridere e pensare”. Una riflessione profonda e intelligente sul futuro della classe operaia che, mai come in questo periodo, vive una profonda crisi identitaria. Uno spettacolo originale e appassionante dove il profondo coinvolgimento emotivo di certe situazioni, sconfina in momenti di intelligente ilarità.

Dal 24 al 26 ottobre, nella sala piccola del teatro diretto da Alessandro Benvenuti, in scena Il mio bacio era un melograno di Federico Garcia Lorca a cura di Camilla Zapponi e Caterina Casini in scena con Massimiliano Auci. Un recital, un materiale incandescente, surreale e pieno al contempo di tradizione, di approfondimento letterario, un carbone ardente, che non si spegne. E non si spegne per quella peculiarità di Lorca di lasciare aperte tutte le porte, di definire ma non chiudere, di guardare e lasciare che tutto esista per lo sguardo, in continuo mutamento; questo rende i suoi testi assonanti sempre corrispondenti al nostro sentire, che si sia in pace o in guerra, in esaltazione o scivolando verso il silenzio. Ed è chiara l’indicazione agli interpreti, che si trova fra le sue righe: “Dobbiamo cercare con sforzo e virtù la poesia, perché questa si conceda a noi. Dobbiamo aver dimenticato completamente la poesia, perché questa si lasci cadere, nuda, nelle nostre braccia.

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci