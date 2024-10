Il Violinista Federico Mecozzi in concerto a Fiesole

Share

Violinista e polistrumentista, al fianco di Ludovico Einaudi da quando aveva 17 anni, Federico Mecozzi compone e interpreta la musica senza distinzione o etichette, passando dal pop al minimalismo, alla musica tradizionale bretone, irlandese e scozzese. Sabato 2 novembre, al Teatro di Fiesole, sarà ospite della rassegna “Autunno fiesolano”, per un concerto a capo del suo quartetto che attraversa diversi brani dei suoi due album da solista, “Awakening” e “Inwards”, ma anche rivisitazioni di autori universalmente significativi.

Il tutto nella chiave originale che contraddistingue la sua musica, un intreccio costante di sonorità che transitano tra classica contemporanea, folk, elettronica, world music, dove a momenti più distesi ed introspettivi si alternano crescite dinamiche e ritmi che richiamano a tratti antiche ballate popolari del nord Europa, altre volte movimenti tribali mediorientali, altre ancora ritmi ballabili più moderni.

I biglietti (15 e 20 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055 210804).

Classe 1992, diplomato in violino col massimo dei voti al conservatorio “G. Lettimi” di Rimini”, Federico Mecozzi si è formato anche come direttore d’orchestra e arrangiatore. Dal 2009 affianca stabilmente il compositore e pianista Ludovico Einaudi, che accompagna dal vivo nei più prestigiosi teatri e arene del mondo oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale. Ha lavorato anche con e per Pacifico, Angelo Branduardi, Morgan, Enrico Nigiotti, Blonde Redhead, Remo Anzovino, Filippo Graziani, Andrea Mingardi, I Ministri.

Nel 2019 ha pubblicato il proprio esordio discografico “Awakening”, un viaggio sonoro che racchiude esperienze accumulate in anni di attività, intrecciando sonorità pop, etniche, classiche ed elettroniche.



Nel 2022 è uscito il secondo album, “Inwards”, che vede ancora il violino al centro del progetto. Ogni brano descrive una sensazione, uno stato, un momento del proprio viaggio interiore attraverso la combinazione dei diversi elementi che caratterizzano la musica di Mecozzi: un utilizzo del violino come fosse una voce, ora misteriosa, ora gioiosa, ora sofferente, ora pacifica, ora ossessiva; l’uso sinfonico – a volte anche cinematografico – di violini, viole, violoncelli e pianoforti viene spesso contaminato da sintetizzatori, chitarre, percussioni e ritmiche elettroniche, che intervengono proprio come le continue alterazioni dell’animo umano. Federico Mecozzi è stato inoltre il più giovane direttore d’orchestra del Festival di Sanremo nelle edizioni 2019 (per Enrico Nigiotti) e 2021 (per Dellai) e uno dei più giovani di tutti i tempi.



Autunno Fiesolano è realizzato con il contributo di Regione Toscana e Fondazione CR Firenze. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli.



Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno 5 minuti a piedi dal teatro).

