“Arianna” è il nuovo singolo di Iraci

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Iraci condivide il suo nuovo singolo, lo struggente “Arianna“, disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 23 ottobre 2023, per AsproDischi e in distribuzione Artist First. Qui dentro, le corde della chitarra suonano come rotaie che hanno il suono della distanza tra Roma e Milano: questo è il mood di un brano intenso che sviscera un racconto amaro, quello di due amanti lontani che fanno i conti con la realtà e con la speranza. Un nuovo inizio per Iraci, dove la produzione marcatamente pop segna un cambio di passo nel percorso del cantautore proveniente dalla scuola indie romana.



musica di Giacomo Iraci

testo di Giacomo Iraci, Claudio Rossetti e Maurizio Mariani

produzione di Maurizio Mariani

edito da Aspro Dischi

distribuzione Artist First

BIO:

All’anagrafe Giacomo Iraci, cantautore.



Laureato in chitarra jazz esordisce in numerose band di Roma prima di pubblicare il suo primo EP da solista “Polvere” nel 2021 con l’etichetta Maskorecords, 5 tracce dallo scheletro cantautorale fortemente contaminate dalla musica elettronica dei primi anni ’80; il brano “Il Sistema Della Fine” comparirà nella colonna sonora della seconda stagione della serie Amazon Prime “Prisma”.



Dal 2023 ad oggi pubblica per l’etichetta AsproDischi 4 singoli dal sapore indie-pop, in cui i sintetizzatori e le drum machine della prima esperienza discografica lasciano parzialmente la scena agli strumenti acustici. I testi dal carattere malinconico e autobiografico non perdono mai di vista una certa spensieratezza poetica che lascia all’ascoltatore un senso di positività.



Il 23 ottobre verrà pubblicato il nuovo singolo: “Arianna”.



https://www.instagram.com/iraci_iraci_iraci/

Comunicato Stampa: Conza