“Per un paio di dollari” il nuovo singolo di Nitro

Dopo un tour che la scorsa estate l’ha portato in giro per tutta Italia, Nitro torna venerdì 25 novembre con il suo nuovo singolo “Per un paio di dollari” (Epic Records Italy), un titolo che già promette di far riflettere.

Con il suo stile inconfondibile e diretto, il rapper affronta uno dei paradossi più complessi e attuali della società: il rapporto ambiguo tra arte e denaro. Nel suo nuovo brano, Nitro esplora la tensione tra il valore economico e quello artistico: da un lato, l’arte è legittimata quando acquisisce un valore economico; dall’altro, il denaro trasforma inevitabilmente l’arte in un prodotto, sminuendone la purezza.

Un concetto che viene perfettamente incarnato dal simbolismo della banconota da due dollari: apparentemente di poco valore, ma rara e per questo estremamente preziosa. Un ossimoro che diventa il centro del nuovo pezzo, e che rappresenta un ulteriore capitolo del percorso artistico di Nitro, sempre capace di giocare con il contrasto tra opposti, dall’ossimoro al paradosso.

Il singolo si va a inserire in un momento di fervida attività creativa per Nitro: negli ultimi giorni sui suoi canali social ha infatti pubblicato due freestyle che hanno fatto scoppiare subito un grande hype, a riprova del suo grande talento e delle sue abilità tecniche, unite alla capacità nello stimolare riflessioni profonde.

Nel primo freestyle, la penna tagliente di Nitro si muove con precisione chirurgica tra riferimenti culturali di vario tipo, in una fusione perfetta di pop culture e alta riflessione filosofica. Il risultato è un’analisi lucida del presente, in cui Nitro spinge l’ascoltatore a pensare, conoscere e riflettere. Nel secondo freestyle, il rapper riprende l’intro della sua hit “Rotten”, un omaggio alle sue radici musicali e un richiamo al suo impegno nel denunciare la crisi della musica e della società italiana. Seguendo il leitmotiv della sua musica, l’artista critica la mancanza di qualità e la ricerca di una fama effimera, ribadendo l’importanza di contenuti reali e di spessore in un panorama dominato dalla superficialità.

Nitro, nonostante la sua giovane età, è ormai un veterano a tutti gli effetti della scena rap italiana. Con una carriera costruita su testi profondi, una tecnica impeccabile e un immaginario artistico autentico, si è guadagnato il rispetto sia del pubblico che dei colleghi. La sua arte non si limita a un solo genere, ma sfida i confini, portando avanti un discorso musicale e culturale che rompe le convenzioni.

Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due album “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. “GarbAge”, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi e certificato disco d’oro, è stata nel 2020 la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait. Nel 2021 è uscito invece “GarbAge Evilution”, Con la produzione firmata da MACHETE – crew di cui Nitro è membro – e la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano. Ad aprile 2023 esce l’ultimo lavoro in studio, “OUTSIDER” (Columbia Records/Sony Music Italy), che, tra rime crude e versi più introspettivi, cuce le due anime rap e rock dell’artista in 14 tracce nel segno di una crescita personale. All’album ha fatto seguito il tour estivo e quello invernale, l’OUTSIDER WINTER TOUR, a dicembre dello stesso anno. Il 13 ottobre 2023 è uscito l’ultimo singolo “Too Late” feat. Madame, per Epic Records Italy.

