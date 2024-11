Questo e Quello in finale a Sanremo Giovani 2024 con “Bella balla”

Share

BELLA BALLA è il singolo di Questo e Quello in finale a Sanremo Giovani 2024 e sarà disponibile sugli store digitali mondiali da martedì 12 novembre in occasione della prima serata di Sanremo Giovani 2024.

I ragazzi presenteranno il proprio brano in gara martedì 3 dicembre su Rai2, in seconda serata.

Il brano vuole rappresentare serenamente la rassegnazione di un rapporto non condiviso: una dichiarazione sincera, un complimento che viene dal cuore senza aspettarsi niente in cambio.

Ne esce una canzone molto allegra, spensierata, che coglie la bellezza di una persona nel vederla ballare, trascinando l’ascoltatore a muoversi, a sorridere e a farsi trasportare dalla spensieratezza.

“Non c’è niente di più bello della sincera manifestazione delle proprie emozioni, senza cercare conflitti o doppi fini, è una rassegnazione serena e consapevole, se vogliamo quasi divina.”

Questo e Quello

Il brano è stato prodotto e arrangiato presso lo studio Sartoria 57 di Lorenzo Di Blasi per Maledetta Records.

Hanno contribuito alla realizzazione del brano:

Lorenzo Di Blasi – Produzione, Arrangiamento, Mix –

Giovanni Versari – Mastering –

Federico Gaviglio – Chitarre –

Luca Losio – Basso –

Lorenzo Benedusi – Tromba –

Mattia Fiore – Sax –

Flavio Placidi – Trombone –

Maya Forgione – Vocal Coach –

Multilink di ascolto: https://orcd.co/bellaballa

Biografia Artistica

Questo e Quello sono Stefano d’Angelo e Francesco Mannella: due giovani cantautori che amano ascoltare e farsi ascoltare con uno sound accattivante, energico, fresco e innovativo caratterizzato da molti componenti ritmici e testi che affrontano tematiche di vita quotidiana.

Francesco e Stefano, entrambi ventenni, vivono tra Genova e Milano e sono l’anima creativa di questo duo. Scrivono, producono, suonano e cantano le loro canzoni, incorporando un mix audace di stili musicali che spaziano dalla tradizione al contemporaneo.

Il nome del duo stesso riflette il loro approccio unico all’arte: “Questo e Quello” incarnano l’armonia dei contrasti, un concetto che trova ispirazione nella filosofia antica di Eraclito. Come affermano Francesco e Stefano, “tendiamo sempre a identificarci in una cosa sola, ma spesso non siamo mai così unidirezionali nel nostro pensiero”.

Debuttano sui digital store con il brano di presentazione del progetto dal titolo “Questo o quello” l’11 gennaio 2024:

“Ci siamo sempre domandati quale sia il reale valore delle scelte e se l’atto di scegliere debba essere considerato un passaggio necessario per costruire la propria identità personale. Quante volte ci troviamo in mezzo a scelte che non vorremmo fare perché per davvero dentro di noi non sappiamo che strada prendere… ecco, quella strana sensazione di soffocamento è la fiamma di questa canzone, e noi, in questa fiamma, abbiamo deciso di fare un tuffo per provare a dare una nostra risposta…”

Il 26 aprile viene rilasciato il nuovo singolo “Un solo popolo” che accompagna la band in giro per Liguria e Lombardia per l’intera estate con ben 20 date fra maggio e agosto.

Con “Un solo popolo”, il duo continua a esplorare il concetto di rinnovamento attraverso il rispetto per le radici musicali.

“Un solo popolo” è molto di più di una semplice canzone: è un racconto musicale della danza dei popoli, un invito a superare pregiudizi e odio per riabbracciare la gioia del momento insieme. Il brano, caratterizzato da un’esplosione di generi e influenze, riflette l’essenza vibrante e inclusiva della musica di “Questo e Quello”.

A fine Luglio 2024 il duo entra a far parte del roster di Maledetta Records iniziando subito a lavorare per la realizzazione del brano che sarà presentato alle selezioni di Sanremo Giovani.

Nel frattempo, il 4 ottobre viene pubblicato “Veloce”, presentato in anteprima, il 14 settembre, sul palco del Kalemana Festival di Marina di Ravenna davanti ad un pubblico di oltre 3000 persone, location utilizzata come scenario per la realizzazione del videoclip.

Il 23 Ottobre il duo genovese si esibisce in occasione delle audizioni per Sanremo Giovani 2024 e il giorno seguente viene comunicata ufficialmente la loro presenza fra i 24 finalisti che si esibiranno su RAI 2 con il brano BELLA BALLA cercando di conquistarsi un pass per l’Ariston.

