Dopo il successo nel World Tour il Volo pubblica “Ad Astra (International Edition)

Dopo aver ottenuto un successo straordinario con le prime tappe del 2024/2025 World Tour in Giappone e nelle principali capitali europee, con numerose date sold out, IL VOLO allarga i confini del suo successo internazionale con la release di Ad Astra (International Edition), disponibile da oggi in preorder.

La nuova versione di Ad Astra – l’ultimo progetto discografico uscito il 29 marzo, il primo composto interamente di inediti – sarà disponibile dal 29 novembre 2024 per Epic Records/Sony Music Italy e sarà arricchita da cinque nuove tracce: una speciale versione inglese di Capolavoro – il brano presentato a Sanremo 2024 e certificato Disco D’Oro – che sarà disponibile da oggi a mezzanotte, Now We Are Free, l’iconico tema de Il Gladiatore di Ridley Scott composto da Hans Zimmer, The Sound of Silencee Hallelujah, rivisitati con arrangiamenti originali di Michael Tenisci e Stefano Marletta, Amazing Gracein un’inedita collaborazione con il soprano di fama internazionale Pretty Yende.

Ad Astra (International Edition) è un vero e proprio abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, tre artisti che con la loro incredibile voce hanno conquistato il pubblico di tutti i continenti, diventando uno dei nomi più importanti del crossover pop classico. Ad Astra riesce a mantenere viva la natura del trio rimanendo fedele al suo inconfondibile stile, e allo stesso tempo esplora le vette di nuovi universi, rappresentando una nuova dimensione musicale tra atmosfere intimistiche e suggestioni celestiali.

In Italia, dopo essere stati protagonisti a maggio di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), quattro speciali serate all’Arena di Verona andate in onda su Canale 5, e di un tour estivo con un fitto calendario tra giugno e settembre, da gennaio 2025 il trio sarà protagonista di Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners. Il tour si aprirà a Jesolo (@ Palazzo del Turismo, 10 gennaio), per poi proseguire con le date di Milano (@ Unipol Forum, 11 gennaio), Treviso (@ Palaverde, 13 gennaio), Firenze (@ Nelson Mandela Forum, 15 gennaio), Bologna (@ Unipol Arena, 17 gennaio), Torino (@ Inalpi Arena, 18 gennaio), Roma (@ Palazzo dello Sport, 21 gennaio), Eboli (@ Palasele, 23 gennaio), Bari (@ Palaflorio, 24 gennaio), Messina (@ Palarescifina, 26 gennaio). Successivamente al tour nei palasport italiani, IL VOLO sarà impegnato con altre attesissime date del 2024/2025 World Tour negli USA, in Canada e in America Latina.

