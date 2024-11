Geolier annuncia a sorpresa da Amadeus “Mai per sempre”

Share

REAL P SEMP: ieri, oggi e domani.

Per fare un bilancio di quest’anno, GEOLIER ha deciso di farsi accompagnare in uno speciale e intimo racconto (andato in live streaming oggi sul suo canale Instagram) da Amadeus, una delle persone presenti in un momento peculiare della sua vita e del suo percorso artistico in questo 2024.

Il rapper che ha conquistato l’Italia intera e uno dei volti più importanti di sempre della televisione nazionale si sono confrontati sull’anno che sta volgendo al termine, fatto di grandi traguardi raggiunti, record continui ed enormi successi e di quello che c’è stato dietro tutto questo.

Durante l’incontro, che ha visto i due attraversare la città di Napoli in auto, sono state svelate anche le tracce che comporranno il secondo capitolo dell’ultimo album da record di Geolier, già certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia, “DIO LO SA – ATTO II” (Warner Music Italy), in uscita questo venerdì 22 novembre.

Dopo l’ascolto di oggi in anteprima e una serie di spoiler che sono andati virali sui social nell’ultimo mese, l’artista ha annunciato l’uscita del singolo “MAI PER SEMPRE” (prod. DRD), fuori ovunque da mercoledì 20 novembre. Una traccia scritta in passato, in un momento buio, che parla di certe ferite che non si chiudono mai e di parole dette che non sono servite a cambiare le cose.

Per l’occasione sono stati rivelati anche gli speciali feat. all’interno del progetto: ROSE VILLAIN e i COSANG. Collaborazioni scelte non solo per il calibro degli artisti chiamati a partecipare, ma soprattutto per il forte rapporto di amicizia che li lega a Geolier.

A soli 24 anni, in poco tempo e grazie al suo grande talento, ha raggiunto risultati inimmaginabili, ottenendo anche il titolo di artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024. E oggi, con “DIO LO SA – ATTO II”, Geolier continua a scrivere in modo indelebile la sua storia e quella del rap italiano.

Di seguito la tracklist, le collaborazioni e le produzioni di “DIO LO SA – ATTO II”:

REALE (prod. Dat Boi Dee)

SMITH ‘N’ WESSON (prod. Dat Boi Dee)

500K (prod. Yung Snapp)

TU ED IO feat. Rose Villain (prod. Poison Beatz, Sixpm, LeaveTheClub)

CHE SOLE OGGI (prod. Dat Boi Dee)

CCHIU’ FORT feat. Cosang (prod. NikoDeSimone, Thomie, Natt)

MAI PER SEMPRE (prod. DRD)

NUN SACC’ PERDERE (prod.Voga)

PER SEMPRE (prod. Michelangelo)

IDEE CHIARE feat. Lazza (prod. Dat Boi Dee, Finesse)

EL PIBE DE ORO (prod. Poison Beatz)

SI STAT’TU (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats)

IO T’O GIUR’ feat. Sfera Ebbasta (prod. Dardust)

PRESIDENTE (prod. Dat Boi Dee, Kermit)

UNA COME TE (prod. Dat Boi Dee)

EMIRATES (prod. Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats, Giuszy)

UNA VITA FA feat. Shiva (prod. Mace, Shune)

EPISODIO D’AMORE (Dat Boi Dee, Takagi & Ketra)

6 MILIONI DI EURO FA (skit) (prod. Dat Boi Dee)

357 feat. Guè (prod. Dat Boi Dee, Cerul67)

DIO LO SA (prod. Dat Boi Dee)

BELLA E BRUTTA NOTIZIA feat. Maria Becerra (prod. Geenaro, Ghana Beats, Maxzwell, Poison Beats)

GIÀ LO SAI feat. Luchè (prod. Dat Boi Dee)

SCUMPAR (prod. Yung Snapp, Poison Beatz, Sewsi)

I P’ME, TU P’TE (prod. Michelangelo)

NU PARL, NU SENT, NU VEC (prod. Poison Beatz)

CLS feat. Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade (prod. Dat Boi Dee)

L’ULTIMA POESIA feat. Ultimo (prod. Takagi & Ketra, JVLI)

FINCHÈ NON SI MUORE (prod. Poison Beatz)

L’album sarà disponibile nei seguenti formati (attivo il pre-order https://geolierofficial.lnk.to/diolosa_attoll):

CD Autografato

Vinile Rosso Trasparente

Vinile Rosso Trasparente Autografato

Vinile Edizione Liquid Autografata

Geolier incontrerà i fan in due speciali instore:

venerdì 22 novembre al Vulcano Buono di Nola (NA), presso il GEOLIER OFFICIAL POP-UP STORE (ore 15.00)

sabato 23 novembre alla Milan Games Week presso lo STAND DNSTY (ore 12.00)

Ha da poco annunciato anche l’uscita del suo primo libro “PER SEMPRE”, nelle librerie da domani, martedì 19 novembre. Un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona.

Quest’anno lo abbiamo visto calcare molti dei palchi più importanti della Penisola, da quello di Sanremo ai principali festival estivi, diventando il primo artista in assoluto, internazionali inclusi, a esibirsi con ben tre concerti consecutivi completamente sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. E a riprova di tutto questo, nonostante manchino ancora quattro mesi all’inizio del tour nei palasport, ha già conquistato sold out, raddoppi e triplette, arrivando a quota 350.000 biglietti venduti per i suoi live tra il 2024 e il 2025. Queste le date, prodotte da Magellano Concerti:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO

21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM

23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA

25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

30 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

ComuI biglietti sono in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.magellanoconcerti.it.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Il suo ultimo disco, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, certificato sei volte platino, è stato alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Secondo FIMI/GfK Italia, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II, GEOLIER” è ancora uno degli album più venduti dei primi sei mesi del 2024. Oltre a una pioggia di certificazioni – 80 dischi di platino e 37 ori collezionati in totale – Geolier, nelle classifiche di fine anno di VEVO, è stato alla #1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”. Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato quarto disco di platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200. A marzo esce il suo singolo “L’ULTIMA POESIA” (triplo platino) che lo vede insieme a ULTIMO, seguito da “EL PIBE DE ORO” (disco di platino), che ha anticipato il suo terzo album “DIO LO SA” (triplo platino), che rispetto all’esordio di quello precedente ha registrato un incremento di copie fisiche vendute del 270% e del totale delle units fisiche e digitali del 48%, totalizzando solo nelle prime 24 ore di uscita 8.499.599 streams. Quest’estate ha portato la sua musica per tre date completamente sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e nei principali festival con il suo “GEOLIER LIVE 2024”, collezionando un successo senza precedenti.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS