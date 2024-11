Paolo Jannacci e Enzo Gentile per il gran finale di Mangiamusica

Share

Dopo i due sold out delle prime due serate (quelle con Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti, e con Saule Kilaite e Alberto Patrucco) e dopo lo straordinario successo dell’anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Vincenzo Zitello e di quello di Agadez (Giada Colagrande), la nona stagione di Mangiamusica – Note pop, cibo rock, rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri, si chiude con un importante e atteso omaggio al grande Enzo Jannacci. Al Teatro Magnani di Fidenza, venerdì 29 novembre (inizio alle 21, ingresso libero), arrivano infatti Paolo Jannacci e Enzo Gentile con il concerto-spettacolo “Ecco tutto qui”.

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SU ENZO JANNACCI, MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

Due microfoni e un pianoforte, “Ecco tutto qui” è un emozionante spettacolo, caratterizzato da un racconto musicale a quattro mani (quelle di Paolo Jannacci e Enzo Gentile), per rivivere l’eccezionale percorso artistico di una delle personalità più influenti della cultura del nostro Paese. Un progetto speciale, in omaggio al geniale cantastorie che ha rivoluzionato il concetto di canzone italiana dal Dopoguerra al nuovo millennio. Dagli esordi al Derby e dall’esperienza “corsara” in duo con Giorgio Gaber fino alla consacrazione attoriale con Dario Fo e musicale con successi quali “Vengo anch’io. No, tu no” e “L’Armando”, la vita e le opere di EnzoJannacci vengono ripercorse, in scena, dal figlio e dal critico musicale autore della sua biografia.

LA DEGUSTAZIONE DELLE FOCACCE DELLA PASTICCERIA ORIGO

A Mangiamusica si raccontano le grandi storie della musica, ma anche del gusto: ogni serata prevede, infatti, la “scoperta” e la degustazione gratuita dei migliori prodotti del Made in Borgo. Lo spettacolo del gusto di venerdì 29 novembre sarà firmato dai fratelli Federico e Lorenzo Frascari della Pasticceria Origo, i quali, durante la loro Mangiastoria, presenteranno cinque nuove e golosissime focacce natalizie.

Le degustazioni di Mangiamusica si svolgono nel foyer del Teatro al termine degli spettacoli, mentre le originali Mangiastorie, con protagonisti gli artisti del gusto, animano il palco prima dell’ingresso in scena dei musicisti.

MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazione).

I PARTNER

Mangiamusica è un progetto fortemente voluto dal Comune di Fidenza, organizzato dall’associazione culturale Mangia come scrivi, con il supporto di Fondazione Monteparma, Conad Centro Nord, Gas Sales Energia, Habilis – Fisioterapia Riabiltazione Osteopatia, Officina Fecci Alfredo, Vittoria Assicurazioni Fornovo, Ze.Ba., Gaibazzi Costruzioni, First Point, Geometra Zerbini Ernestino, Menta Srl, SCC & Associati, Italpast, Edilscavi Srl, Officina meccanica Tanzi Rino & Figli.

IL FORMAT: NOTE POP, CIBO ROCK

“Dal 2016, con Mangiamusica – Note pop, Cibo rock, abbiamo legato il nome di Fidenza al binomio cibo e musica – afferma l’ideatore e direttore artistico Gianluigi Negri – per raccontare la nostra identità e assaporare le grandi storie della musica. Fin da subito è stato un grande successo, crescente di stagione in stagione. La rassegna è ‘gemella’ del Festival Mangiacinema, la cui undicesima edizione purtroppo non si è potuta svolgere per motivi che ho spiegato ampiamente in una lettera aperta dello scorso aprile, rivolta a pubblico, media e istituzioni” (qui il testo della lettera).

L’originale format pop, unico in Italia, ha già ospitato al Teatro Magnani Niccolò Agliardi (vincitore del Golden Globe 2021) con Edwyn Roberts e Enzo Gentile, Piero Cassano (cofondatore dei Matia Bazar) con Fabio Perversi e Piero Marras, Flavio Oreglio e Alberto Patrucco, Neri Marcorè, Francesco Baccini, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi & Friends (Paolo Bonfanti, Laura Fedele, Brunella Boschetti) nello spettacolo sui Rolling Stones “Altamont”, Le Sorelle Marinetti, Claudio Simonetti, Vincenzo Zitello & The Magic Door (Giada Colagrande, Arthuan Rebis e Nicola Caleo), Enzo Iacchetti, Davide Van De Sfroos (in tre occasioni diverse, l’ultima delle quali il “Maader de Autünn TOUR”, unica data italiana a ingresso libero), Roberto Brivio (insieme a Oreglio e Patrucco), Rossana Casale (con Emiliano Begni, Francesco Consaga, Ermanno Dodaro, Gino Cardamone), Renato Pozzetto, Enrico Ruggeri e i Decibel, Cristiano Godano, Roberto Vecchioni, Federico Zampaglione (Tiromancino), Morgan, Eugenio Finardi (prima con il chitarrista Giuvazza, poi con Mirko Signorile e Raffaele Casarano per il tour “Euphonia Suite”), Violante Placido (con Sebastiano Forte), gli Oliver Onions, Omar Pedrini (con Davide Apollo, più i Màdrega), Tullio Solenghi, Matthew Lee, Dolcenera, Antonella Ruggiero (con Roberto Olzer al pianoforte).

Nel 2020, a causa del Covid, la quinta edizione si è tenuta all’interno del Festival Mangiacinema. Protagonisti di Mangiamusica – Mangiacinema Edition (a Salsomaggiore) sono stati Claudio Sanfilippo, Vincenzo Zitello, Piero Cassano, Andrea Mirò, Alberto Patrucco, Omar Pedrini, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Lucio Nocentini, Fernando Fratarcangeli.

