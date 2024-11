“Lettera Q” è il nuovo album di Nayt

Share

Saper scegliere, ma soprattutto poter scegliere.

Con LETTERA Q (https://columbia.lnk.to/LetteraQ; Columbia Records/Sony Music Italy), il suo nuovo album in uscita oggi, venerdì 22 novembre, nayt fa un ulteriore passo in avanti, facendo evolvere il suo HABITAT e cercando un contatto più diretto con il mondo esterno.

Attraverso un attento lavoro sulle parole, l’artista riesce a scoprire e rivelare verità, spingendo chi ascolta a fermarsi, riflettere, e ascoltare davvero. Una ricerca, che unita alla sua voce, trasmette un senso di consapevolezza, riuscendo a farsi largo tra i pensieri e a concedere alle persone la possibilità di fermarsi e ascoltare veramente.

L’album parla della possibilità di interrompere i pattern, spezzare i loop, le catene, i cicli come il simbolo della lettera Q. In questo lavoro nayt si è interrogato sul periodo che stava vivendo e sul significato che avesse per lui il cerchio che viene spezzato.

Il risultato è un dialogo aperto che invita ad una crescita personale e collettiva, in una conversazione che supera il monologo e respinge l’imposizione. L’artista, nel disco, infatti, approfondisce argomenti che riguardano il suo rapporto con la società, con il femminile, con la sua generazione, quelle future e quelle passate. Tutto cercando di porre delle domande che portino verso una direzione di crescita, progresso, evoluzione.

Il progetto è stato presentato durante un evento esclusivo inserito nel programma della Milano Music Week, giovedì 21 novembre, nella suggestiva location dei Dazi in zona Arco della Pace.

All’interno del nuovo lavoro in studio troviamo anche la speciale collaborazione in “Se corri” di un nome d’eccezione come Ernia e della delicata voce dell’artista emergente Scozia nel brano “Monalisa”:

1. Il Debito

2. Non è fortuna

3. Certe bugie

4. Di abbattere le mura (18 Donne)

5. Se corri feat. Ernia

6. La grande fuga

7. Ieri

8. Bad vibes

9. Monalisa con Scozia

10. Serie TV

11. Un’altra strada

12. Poter scegliere

“Certe Bugie” (https://columbia.lnk.to/certebugie; Columbia Records/Sony Music Italy) ha anticipato “Lettera Q”. Il singolo estratto è un ritratto fedele della realtà in cui viviamo e dei dubbi che quotidianamente ci assalgono. Questo brano è un insieme di ricordi, pensieri, voci che arrivano, se ne vanno e ritornano mischiate ad altre. Tutti sanno come fingere che vada tutto bene, perché la libertà che si desidera ha un costo che in molti non sono disposti a pagare. Il messaggio alla base della traccia per l’artista è che nonostante certe bugie possano difenderci, riusciremo a salvarci solo partendo da noi stessi.

Online anche il videoclip del brano, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Antonio Chiricò al seguente link: www.youtube.com/watch?v=Y-FghHon8Ug. Le immagini che si susseguono mostrano il forte rapporto che ha nayt con tutte le forme in cui l’arte si manifesta. Presente anche qui il tema floreale che rappresenta la fioritura della cultura, dell’identità e del dialogo, in forte contrapposizione alle figure che circondano l’artista.

L’album sarà disponibile oltre che in digitale anche nei seguenti formati fisici (attivo il pre-order https://columbia.lnk.to/LetteraQ):

– versione CD – standard e autografato

– versione LP – standard, autografato, colorato rosso, colorato rosso autografato e picture.

L’annuncio dell’album è stato anticipato sui canali ufficiali dell’artista tramite due visual (https://www.instagram.com/p/DBYqvekCvFu/; https://www.instagram.com/p/DBgZ185isXo/) dove il tema floreale rappresenta la fioritura della cultura, dell’identità e del dialogo.

nayt incontrerà i fan nel suo instore tour, che partirà il 22 novembre da Torino per finire il 26 a Firenze, di seguito le varie tappe:

22 novembre – TORINO – MONDADORI, PIAZZA CASTELLO, ore 15.30

22 novembre – MILANO – MONDADORI, PIAZZA DUOMO, ore 18.30

25 novembre – NAPOLI – FELTRINELLI, STAZIONE PIAZZA GARIBALDI, ore 15.00

25 novembre – ROMA – DISCOTECA LAZIALE, ore 18.00

26 novembre – BOLOGNA – SEMM MUSIC STORE & MORE, ore 15.30

26 novembre – FIRENZE – GALLERIA DEL DISCO, ore 18.00

Dal 23 marzo 2025 l’artista porterà “Lettera Q” sui palchi dei club delle principali città italiane con il suo “La Grande Fuga Tour”, che ha da subito riscosso un enorme successo, raggiungendo in pochissimo anche il tutto esaurito della seconda data romana che triplica l’1 aprile nella Capitale e a cui si aggiunge anche il sold out con raddoppio di quella milanese. Di seguito le date prodotte da Live Nation:

23 marzo – Vox Club – Nonantola (MO) – DATA ZERO

25 marzo – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

27 marzo – Teatro Concordia – Venaria Reale (TO)

30 marzo – Palapartenope – Napoli

1 aprile – Atlantico Live – Roma

2 aprile – Atlantico Live – Roma – SOLD OUT

3 aprile – Atlantico Live – Roma – SOLD OUT

6 aprile – Gran Teatro Geox – Padova

8 aprile – Fabrique – Milano – SOLD OUT

9 aprile – Fabrique – Milano

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com e nei circuiti di vendita abituali.

Il talento di NAYT nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente.



Classe ’94, nayt, al secolo William Mezzanotte, è tra gli artisti più interessanti della scena italiana. Negli ultimi anni ha dato prova di avere una spiccata capacità di aprire gli occhi e di essere una voce autorevole della sua generazione, cercando in ogni occasione di creare un dialogo costruttivo e un legame con il pubblico. Il suo è un messaggio diretto, ma anche molto coraggioso, che sfida la superficialità ormai dilagante nel mondo sordo e cieco in cui viviamo. Un percorso di scoperta di sé e dell’altro, un viaggio dell’animo umano, caratterizzato da una commistione con linee più melodiche e musicali, che dai tre capitoli di Raptus, passando per MOOD (oro) e DOOM (oro), è arrivato fino ad HABITAT (oro) e HABITAT: tour e che ha trovato nella dimensione del live la sua massima e catartica espressione.

