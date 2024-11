Pinguini Tattici Nucleari: “Islanda” è il singolo più venduto della settimana

Share

PINGUINI TATTICI NUCLEARI debuttano al primo posto della classifica FIMI/Gfk Italia dei singoli più venduti della settimana con ISLANDA (Epic\Sony Music Italy). L’ennesimo incredibile risultato per una band che ha ormai conquistato il cuore di pubblico e critica e che è capace di mantenere, ormai da anni, un posto di primo piano nel panorama italiano e in tutte le classifiche.

ISLANDA, che ha debuttato nella Top 5 della classifica AirPlay Radio, racchiude l’inconfondibile capacitá della band di fotografare sentimenti profondi con una narrazione semplice, diretta ma ricca di sottotesti, spaccati di vita quotidiana e metafore che uniscono il presente e il passato in un unico, bellissimo (e romantico) racconto.

Dopo Romantico ma muori – la più alta nuova entrata in radio dell’anno, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro – e Islanda, il 6 dicembre arriverà HELLO WORLD, l’attesissimo nuovo disco in uscita per Epic\Sony Music Italy in fisico nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato e in digitale.

Qui il link al pre-order del disco: https://bio.to/HelloWorld

I brani di HELLO WORLD saranno i protagonisti del TOUR STADI 2025, la nuova avventura live che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti. Questo disco si può quindi interpretare anche come un rinnovato e caloroso saluto dalla band a tutto il resto del mondo

Il debutto negli 11 stadi ha segnato il 2023 come l’anno d’oro della band, con l’en plein di sold out conseguito anche nel 2024 con 33 date indoor: i Pinguini Tattici Nucleari si preparano a cavalcare il 2025 con un nuovo, attesissimo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

HELLO WORLD – TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

Un milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.

