Capodanno 2025 ai Magazzini Generali di Milano

Magazzini Generali presenta Capodanno 2025 martedì 31 dicembre, in via Pietrasanta 16 a Milano, per celebrare l’inizio del nuovo anno con una serata speciale.

Un Capodanno unico e imperdibile in cui per tutta la notte il pubblico verrà intrattenuto da spettacoli speciali caratterizzati da costumi con strass, piume e paillettes, con musica a tema all’interno di un’ambientazione magica ed elegante. Un party ricco di sorprese, in collaborazione con Royal Management, in cui durante la serata si esibiranno le performer “Can Can” con uno show di burlesque unico e straordinario che trasporterà tutti all’interno dell’esibizione.

Le porte si apriranno a partire dalle ore 20:30 con la cena “Royal Buffet” e il format “Cena Cantata” con Dj Swag Mike che farà cantare tutto il pubblico (solo su prenotazione tramite eventi@magazzinigenerali.org). Dalle ore 23.30 si potrà ballare tutta la notte al ritmo di musica commerciale, hip hop, reggaeton e le migliori hits del momento.

Info e biglietti

Prevendita con cena a buffet:

Cena a Buffet 50€

2 Drink

Dalle 20:30 alle 23:00

Cena a Buffet Vip 80€

2 Drink

1 flute di spumante

Dalle 20:30 alle 23:00

Prevendita solo evento:

Ingresso 30€

1 Drink

Dalle 23:30 in poi

Link biglietti:

https://www.ticketnation.it/milano/capodanno-2025-magazzini-generali.3447

Info line

Tel. 02 5393948

Mail: eventi@magazzinigenerali.org

Comunicato Stampa: Federica Vergani-Coco District