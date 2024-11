Il nuovo disco di Fiorella Mannoia per celebrare 70 anni di musica 

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Esce venerdì 29 novembre “Disobbedire” (Oyà/Columbia Records/Sony Music), nuovo e attesissimo lavoro discografico di Fiorella Mannoia: nove tracce, che compongono un ritratto di una delle più grandi interpreti della musica italiana.

Un album che celebra i 70 anni dell’artista, che racchiude canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia: brani che guardano al nostro tempo e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

Proprio per questo, nel giorno della pubblicazione del disco, sarà in radio anche il nuovo singolo La storia non si deve ripetereil cui testo ci ricordache scegliere il futuro diverso da questo presente è compito di tutti. Il brano sarà presentato in due versioni: una versione cantata interamente da Fiorella disponibile in digitale e in rotazione radiofonica sempre da venerdì 29 novembre, ed una versione contenuta nell’album impreziosita dai featuring di Francesca Michielin e Federica Abbate che si uniscono alla voce della cantautrice in una sorta di preghiera intergenerazionale.

La partecipazione e i temi sociali sono il fil rouge dell’intera tracklist che si apre con Mariposa, già Premio Sergio Bardotti al Festival di Sanremo 2024 e Premio Elsa Morante, ispirata alla storia delle sorelle Mirabal. E ancora, la title track Disobbedire che invita a riflettere sul valore dell’indipendenza e dell’autenticità in un mondo che spesso induce a conformarsi; Dalla parte del torto con il featuring di Piero Pelù che ribadisce che in questo mare di contraddizioni, dove la pace si oppone alla violenza, restare umani è la sola emergenza, e Domani è primavera, con Michele Bravi, in cui convivono il buio di questi tempi e la voglia di cambiamento di chi non si arrende.

La produzione artistica di Disobbedire è curata da Carlo Di Francesco; il disco è già disponibile in preorder nei formati CD, vinile nero e vinile trasparente autografato, quest’ultimo in limited edition con un booklet che racchiude foto e grafiche inedite (https://columbia.lnk.to/disobbedire).

Disobbedire sarà presentato anche al pubblico in un tour instore con Feltrinelli; ecco il calendario: 2 dicembre Palermo (Feltrinelli, via Cavour 133, ore 16.30), 6 dicembre Roma (Feltrinelli, via Appia Nuova, 42, ore 19.00), 11 dicembre Milano (Feltrinelli, piazza Piemonte, 2, ore 18.30), 17 dicembre Napoli (Feltrinelli, piazza dei Martiri, ore 18.00).

Disobbedire, la tracklist: 1. Mariposa; 2. Disobbedire; 3. Libri Usati; 4. Tutta la differenza del mondo; 5. Commedia umana; 6. La storia non si deve ripetere feat. Francesca Michielin e Federica Abbate; 7. Dalla parte del torto feat. Piero Pelù; 8. Qualcosa con te; 9. Domani è primavera feat. Michele Bravi.

Intanto l’artista, dopo l’incredibile successo delle tappe estive di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra” andate tutte esaurite, prosegue il suo viaggio live nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri con tanti nuovi imperdibili concerti che stanno raccogliendo un sold out dopo l’altro. Il tour autunnale, che ha preso il via con una doppia anteprima al Teatro degli Arcimboldi di Milano, toccherà tra novembre e dicembre le sale più prestigiose del nostro Paese.

“Dopo il grande evento al Campovolo di Reggio Emilia del 2022 con 100.000 persone unite per dire no alla violenza contro le donne, dopo le due bellissime serate all’Arena di Verona a maggio 2024, l’impegno di Una Nessuna Centomila con tanti Artisti a condividere il palco per questa causa, continuerà anche nel 2025. Questa volta porteremo l’evento al Sud, faremo anche questa volta un grande concerto per raccogliere fondi per i centri antiviolenza e gridare “basta!”. Farlo per questa nuova occasione da un palco del Sud Italia sarà bellissimo.

Presto daremo notizie”, aggiunge Fiorella Mannoia.

I biglietti per “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Di seguito le prossime date in calendario:

23 novembre Genova – Teatro Carlo Felice

25 novembre Torino – Auditorium del Lingotto

26 novembre Torino – Auditorium del Lingotto

28 novembre Bari – Teatro Petruzzelli

1° dicembre Catania – Teatro Metropolitan

2 dicembre Palermo – Teatro Biondo

4 dicembre Avellino- Teatro Carlo Gesualdo

5 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

7 dicembre Padova – Gran Teatro Geox

9 dicembre Trento – Auditorium Santa Chiara

10 dicembre Lugano – Palazzo Dei Congressi

12 dicembre Brescia – Teatro Dis_Play

13 dicembre Treviglio (BG)- PalaFacchetti

15 dicembre Saint Vincent (AO)- Palais

19 dicembre Montecatini (PT) – Teatro Verdi

22 dicembre Roma – Auditorium Parco della Musica

www.fiorellamannoia.it

www.facebook.com/fiorellamannoiaofficial

www.instagram.com/fiorellamannoia

twitter.com/fiorellamannoia

Comunicato Stampa: Letizia D’Amato Srl