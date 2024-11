Matilda De Angelis, Tony Effe, Lazza e Marcus Thuram: i Men of The Year per GQ Italia

Matilda De Angelis, Tony Effe, Lazza e Marcus Thuram: sono loro i Men of The Year secondo GQ Italia, ovvero le personalità del mondo del cinema, della musica, dello sport e dell’intrattenimento che maggiormente hanno caratterizzato il 2024 grazie alla loro creatività, al loro stile e alla loro influenza.

I protagonisti della terza edizione italiana dell’evento globale di GQ sono stati celebrati a Milano con un esclusivo red carpet party, culmine di una serie di iniziative dedicate ai Men of The Year che hanno accompagnato nell’ultimo mese i lettori sul sito, sui social e in edicola.

Un appuntamento tributo al menswear italiano, tra i più attesi in Italia, che giovedì 28 novembre ha riunito più di 400 ospiti, tra artisti, sportivi, creativi e icone di stile che stanno plasmando la moda e la cultura contemporanea.

Tra loro, oltre ai Men of the Year: i rapper Artie 5ive, Bresh, Tedua, le cantanti Clara, Emma Marrone, il conduttore Alessandro Cattelan, il calciatore del Milan Loftus Cheek e gli attori Giancarlo Commare, Alessandro Roja, Eduardo Scarpetta.

La serata, negli spazi del Maka Loft, si è aperta con intimate dinner ed è stata animata dalla performance musicale della cantautrice Joan Thiele e dal dj set curato da Giorgio di Salvo, con il produttore Night Skinny fra gli ospiti a sorpresa.

I Men of the Year 2024 per GQ Italia:

Matilda De Angelis: attrice dell’anno

Considerata una tra le migliori attrici italiane della sua generazione, è ora protagonista di due importanti serie TV: Citadel: Diana e La Legge di Lidia Poet.

Tony Effe: personaggio dell’anno

Idolo delle nuove generazioni, icona di simpatia e sex symbol. Uno degli artisti pop più seguiti del momento con all’attivo un disco multi-platino per l’album Icon e altri quattro dischi di platino certificati grazie alla hit estiva Sesso e Samba.

Lazza: artista dell’anno

Con 103 dischi di platino e 45 d’oro, Lazza è l’artista musicale più ascoltato in Italia. Il suo album Locura è in cima alle classifiche, diventando platino in una sola settimana. Per lui il 2024 è stato un anno da record.

Marcus Thuram: sportivo dell’anno

Calciatore inarrestabile e icona di stile, messaggi e carisma: nell’ultimo anno il centravanti della nazionale francese si è distinto dentro e fuori dal campo, anche per il suo forte interesse verso tematiche sociali e politiche.

