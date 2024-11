Share

Da venerdì 29 novembre sarà in radio “Campanelle” (“Jingle Bells”), il nuovo brano di Vinicio Capossela con la partecipazione delle sorelle Marinetti, seconda canzone estratta dal nuovo album SCIUSTEN FESTE N. 1965.

“Campanelle riprende il più famoso jingle delle Feste, che questa natura ce l’ha già iscritta nel titolo: “jingle bells!” – spiega Capossela – il brano da noi inciso, trasferito all’italiano alla maniera di Lou Monte rivela insospettati doppi sensi in quel “tintinnio d’amor” tra i bianchi manti delle lenzuola in cui si scivola ondulando con swing; la slitta a un cavallo solo del titolo originale viene qui trainata da quattro ciucci, e nel caldo dell’alcova si scoppia dal bisogno di bere. Le campanelle del titolo rimano con bell’ bell’, meridionalismo che ci dice di un movimento che dà gioia. L’arrangiamento è swing con un cameo vocale delle meravigliose sorelle Marinetti. Buon dondolamento verso le feste, nel tintinnare delle campanelle.

Happy Xmas. War is over. (Almeno auguriamocelo)”.

“Campanelle” (“Jingle Bells”) è accompagnato da un videoclip, girato da Gianfranco Firriolo, che testimonia un rito che si svolge e continua a svolgersi dal vivo da 25 anni, il Natale al Fuori Orario. È una riflessione sul tintinnio della festa, sullo stare insieme con la musica, a spasso nel e fuori dal tempo. I materiali di repertorio provengono da 5 concerti registrati tra il 2007 e il 2023 di cui uno a porte chiuse nel 2020, girati a cura di Firriolo, una take proviene addirittura da un futuro Natale 2047 estratta dal docufilm Natale Fuori Orario, nelle sale dal 25 novembre. Sfidando le leggi della messa a sincronizzazione, il regista ha amalgamato le tracce video delle diverse esecuzioni, sulla traccia audio pubblicata nel disco. Guarda il video qui: https://youtu.be/OGFEO3RnRxQ

Natale Fuori Orario, diretto dallo stesso Gianfranco Firriolo e scritto da Vinicio Capossela, che è anche tra i protagonisti, è un documentario travestito da film costruito sulle riprese effettuate da Firriolo dal 2007 al 2023. Un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e film-concerto, elogio tra ironia e malinconia del potere aggregante della musica e contemporaneamente riflessione sullo scorrere del tempo.

SCIUSTEN FESTE N.1965 è prodotto per La Cupa da Vinicio Capossela e Asso Stefana e racchiude quindici canzoni tra riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard natalizi e tre brani inediti, con la partecipazione di alcuni ospiti speciali come Marc Ribot, Greg Cohen, Mikey Kenney, Vincenzo Vasi e le Sorelle Marinetti.

Vinicio Capossela sta presentando il disco dal vivo in Italia e in Europa in un tour dal titolo Conciati per le feste che arriverà mercoledì 4 dicembre al Gran Teatro Geox a Padova, giovedì 5 dicembre in Piazza del MART a Rovereto, venerdì 13 sabato 14 domenica 15 e lunedì 16 dicembre allo Chapiteau delle Meraviglie al Carroponte a Sesto San Giovanni (Chapiteau delle Meraviglie), mercoledì 18 dicembre all’Atlantico a Roma, giovedì 19 dicembre al Teatro Verdi a Salerno, sabato 21 dicembre al Teatro Concordia a Venaria Reale (TO), domenica 22 dicembre al Teatro PalaUnical a Mantova, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre sarà la volta del tradizionale concerto natalizio al Fuori Orario a Taneto di Gattatico (RE). Il tour prosegue ancora sabato 28 dicembre a La City a Perugia, domenica 29 dicembre a Giulianova (Te) in Piazza Buozzi, martedì 31 dicembre al Capodanno di Rimini in Piazza Malatesta.

In programma anche una serie di prestigiosi appuntamenti internazionali: Dopo d Bruxelles, Londra, e Barcellona, il tour arriva venerdì 29 novembre alla Sala Villanos a Madrid, domenica 8 dicembre al Kesselhaus a Berlino, martedì 10 dicembre al Bataclan a Parigi, mercoledì 11 dicembre alla Tollhaus a Karlsruhe, domenica 9 febbraio allo Studio Foce a Lugano e martedì 11 febbraio al Kaufleuten Zürich di Zurigo.

Crediti:

CAMPANELLE (JINGLE BELLS)

Vinicio Capossela: voce, farfisa

Mirco Mariani: batteria

Glauco Zuppiroli: contrabbasso

Alessandro “Asso” Stefana: banjo, campane, field recordings (campane)

Giancarlo Bianchetti: chitarra elettrica

Vincenzo Vasi: coro, percussioni (campanelle)

Achille Succi: clarinetto

Michele Vignali: sax baritono

Sorelle Marinetti: cori

Testo

CAMPANELLE (JINGLE BELLS)

Dai monti fino al mar

Attorno a un alberel

Fanciulli e grandi insiem

Stan rimirando il ciel

E s’ode da lontan

Un tintinnio legger

Son mille campanelle

Che ci augurano buon Natal

Oh campanelle, campanelle

Tintinnio d’amor

Oggi è festa un’altra volta

Ma che festa bella

Campanelle, campanelle

Suona bell’ bell’

Dalle stelle fino al cielo

Tutti giù per te

Quando vengono i quattro ciucci

Ci attacchiamo le campanelle

Sulla slitta saltiamo tutti

E ci facciamo una ballatella

E poi suonano le campanelle

E le case facciamo belle

Fuori scoppia la neve

E noi scoppiamo dentro dal bere

Campanelle, campanelle

Tintinnio d’amor

Oggi è festa un’altra volta

Ma che festa bella

Campanelle, campanelle

Suona bell’ bell’

Dalle stelle fino al cielo

Tutti giù per te

Campanelle, campanelle

Tintinnio d’amor

Oggi è festa un’altra volta

Ma che festa bella

Campanelle, campanelle

Suona ancora, è bell’

Dalle stelle fino al cielo

Tutti giù per te

Info:

