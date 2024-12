Esce il terzo capito di “Going Hard” di Tony Boy

Share

GOING HARD è finalmente arrivato al terzo capitolo.

Questo venerdì 6 dicembre sarà fuori ovunque il nuovo atto della trilogia di mixtape di TONY BOY, tra le penne più prolifiche della nuova scena rap italiana. GOING HARD 3 fa parte della saga che lo ha consacrato come uno dei rapper emergenti più interessanti di quel momento e che non fa che confermare quanto predetto in passato.

L’artista svela oggi i titoli dei 20 brani che accompagneranno questa nuova release tanto attesa. Un viaggio quello di Tony Boy, che dalla prima all’ultima traccia, attraversa le tante anime che compongono la personalità dell’artista e che trovano nella musica la loro massima espressione.

Il progetto al suo interno accoglierà le collaborazioni di colleghi e amici che hanno accompagnato l’artista in questo percorso onirico, ma che non verranno ancora svelati. Una decisione controcorrente, ma che rispecchia in tutto e per tutto la visione artistica del rapper.

Di seguito la tracklist dell’album:

01 – Bnb life

02 – Perdono

03 – Tutti i giorni

04 – Il tempo cura

05 – Nn so se

06 – Per te lascio il party

07 – Leanin

08 – Segnali di fumo

09 – In automatico

10 – Cerchio

11 – Fino a domani

12 – Fare presto

13 – Non mi basta mai

14 – Fino all’alba

15 – Etc

16 – Lavoro

17 – Codeine

18 – Stanza

19 – Respiro

20 – Total black

Il disco (distribuito da Warner Music Italy) sarà disponibile in digitale e nei seguenti formati fisici (attivo il pre-order https://tonyboy.bio/goinghard3/preorder):

CD STANDARD E AUTOGRAFATO

VINILE NERO STANDARD E AUTOGRAFATO (già SOLD OUT)

VINILE GO HARD EDITION AUTOGRAFATO (già SOLD OUT)

VINILE LIME FUSTELLATO E AUTOGRAFATO

VINILE TRASPARENTE FUSTELLATO E AUTOGRAFATO

VINILE PICTURE DISC AUTOGRAFATO

Il rapper di Padova è inarrestabile, a riprova di tutto questo ha continuato a pubblicare musica, consolidando progetto dopo progetto il suo talento e lo stile inconfondibile che lo contraddistingue, continuando a sperimentare costantemente, ma non perdendo mai la sua originale cifra stilistica. Questo nuovo disco è stato anticipato dai singoli “Leanin’”, “Respiro”, “Il Tempo Cura”, “Cerchio” e “ETC” feat. Nardo Wick, frutto di una speciale e spontanea collaborazione con uno dei nomi più interessanti della nuova scena internazionale.

L’artista ha da poco annunciato anche le date, andate tutte SOLD OUT in pochissimo tempo, del suo “Tour Club 2025”, prodotto da Vivo Concerti, e che lo vedrà protagonista dei principali club italiani dal prossimo gennaio.

Di seguito il calendario delle date:

Giovedì 16 gennaio 2025 — Parma, Campus Industry

Sabato 18 Gennaio 2025 — Milano, Fabrique

Lunedì 20 Gennaio 2025 — Firenze, Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 22 Gennaio 2025 — Torino, Teatro della Concordia

Giovedì 23 Gennaio 2025 — Brescia, Teatro Clerici

Domenica 26 Gennaio 2025 – Bologna, Estragon

Martedì 28 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico

Mercoledì 29 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico

Venerdì 31 Gennaio 2025 — Napoli, Casa della Musica

Sabato 1 Febbraio 2025 — Molfetta, Eremo

Lunedì 3 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox

Mercoledì 5 Febbraio 2025 — Milano, Fabrique

Giovedì 6 Febbraio 2025 — Milano, Fabrique

Sabato 8 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox

Antonio Hueber, in arte Tony Boy, è un rapper classe ’99 nato a Padova. Sin dai suoi inizi spicca per la sua capacità di scrittura, interpretazione e versatilità nel flusso, caratteristica che gli permette di muoversi agilmente su diversi generi musicali. La sua capacità di trasformare il proprio stile passando da suoni più crudi a tracce sentimentali gli ha permesso di costruire una fortissima fanbase con cui ha instaurato una connessione profonda. Nel 2023 pubblica i singoli “Hot”, “Progressi” feat. Vale Pain e “Diretto al top”, che anticipano l’uscita dell’album “Umile” (disco di platino) di luglio, di cui la title track è stata certificata disco d’oro. Dopo una serie di date in giro per l’Italia, a settembre calca il palco del Marrageddon durante la data di Napoli. L’artista apre il 2024 collaborando a “Moon” con Ava e Capo Plaza, brano certificato oro, a cui segue l’album “Nostalgia (export)” uscito a febbraio 2024 che ha al suo interno la traccia “Fortuna”, certificata oro. Negli scorsi mesi ha pubblicato i singoli “Leanin’”, “Respiro”, “Il Tempo Cura” e “Cerchio”. L’artista ha inoltre calcato il palco del Red Valley Festival 2024 a Olbia, dell’Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits Live 2024, ed è stato premiato ai Tim Music Awards per il disco d’oro dell’album “Nostalgia (export)”. Lo scorso 25 ottobre è uscito con “ETC”, brano che vede la collaborazione speciale dell’artista statunitense Nardo Wick.

