Nitro: “Rotten 2” è finalmente realtà

La hit che ha portato NITRO sotto i riflettori della scena adesso è pronta a riprendere vita con il suo secondo capitolo, fuori ovunque questo venerdì 6 dicembre.

Dai tetti di Milano fino al palco del Blue Note, tempio del jazz del capoluogo meneghino, l’artista in più occasioni nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione del pubblico con anticipazioni di Rotten 2 (Epic Records Italy). Oggi arriva l’annuncio ufficiale che tutti stavano aspettando: uno dei suoi pezzi più iconici torna con una veste nuova, ma che porta in tutto e per tutto la firma inconfondibile del rapper.

“Leggi i testi e mi detesti pensi che sia il peggio, che mi atteggi per talenti che non ho mai chiesto” ed è proprio in questa frase che è racchiusa la dichiarazione di intenti che ha accompagnato Nitro dal suo esordio finora e che lo ha portato ad essere una delle penne più influenti del rap game. Rotten 2 parte da questo e arriva senza filtri e senza mezze misure come solo la sua musica è sempre riuscita a fare.

Nel nuovo brano, prodotto da Low Kidd, vengono esplorati i temi del disagio esistenziale, dell’alienazione e della critica sociale. Un pezzo diretto in cui, attraverso immagini forti e metafore crude, l’artista racconta quanto sia difficile mantenere una propria integrità in un mondo che sembra consumare chiunque.

C’è un continuum temporale anche nell’immaginario grafico che accompagna la nuova release. La cover è il frutto di un sequel visivo che rimanda all’iconica scena finale del provocatorio videoclip di Rotten, unito ad un esplicito riferimento all’indimenticabile locandina della saga di “American Pie”.

“Rotten 2” arriva dopo “Per un paio di dollari” (Epic Records Italy), singolo in cui Nitro affronta uno dei paradossi più complessi e attuali della società: il rapporto ambiguo tra arte e denaro. Nel brano, l’artista esplora la tensione tra il valore economico e quello artistico: da un lato, l’arte è legittimata quando acquisisce un valore economico; dall’altro, il denaro trasforma inevitabilmente l’arte in un prodotto, sminuendone la purezza.

I nuovi singoli si vanno a inserire in un momento di fervida attività creativa per Nitro: nei mesi scorsi sui suoi canali social ha infatti pubblicato due freestyle che hanno fatto scoppiare subito un grande hype, a riprova del suo grande talento e delle sue abilità tecniche, unite alla capacità nello stimolare riflessioni profonde.

Nitro, nonostante la sua giovane età, è ormai un veterano a tutti gli effetti della scena rap italiana. Con una carriera costruita su testi profondi, una tecnica impeccabile e un immaginario artistico autentico, si è guadagnato il rispetto sia del pubblico che dei colleghi. La sua arte non si limita a un solo genere, ma sfida i confini, portando avanti un discorso musicale e culturale che rompe le convenzioni. Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due album “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. “GarbAge”, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi e certificato disco d’oro, è stata nel 2020 la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait. Nel 2021 è uscito invece “GarbAge Evilution”, Con la produzione firmata da MACHETE – crew di cui Nitro è membro – e la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano. Ad aprile 2023 esce l’ultimo lavoro in studio, “OUTSIDER” (Columbia Records/Sony Music Italy), che, tra rime crude e versi più introspettivi, cuce le due anime rap e rock dell’artista in 14 tracce nel segno di una crescita personale. All’album ha fatto seguito il tour estivo e quello invernale, l’OUTSIDER WINTER TOUR, a dicembre dello stesso anno. Il 13 ottobre 2023 è uscito l’ultimo singolo “Too Late” feat. Madame, per Epic Records Italy. Lo scorso novembre ha pubblicato “Per un paio di dollari”, brano in cui affronta uno dei paradossi più complessi e attuali della società: il rapporto ambiguo tra arte e denaro.

