“Harry Potter e il Principe Mezzosangue™” in concerto

La magia della musica dal vivo incontra la bacchetta più amata di sempre.

L’Orchestra Italiana del Cinema presenta in prima italiana “Harry Potter e il Principe Mezzosangue™ in Concerto”, il sesto film della saga in arrivo al Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 13 (ore 20,30) e sabato 14 dicembre (ore 15 e ore 20,30) e all’Auditorium Conciliazione di Roma venerdì 27 (ore 20,30) e sabato 28 dicembre 2024 (ore 15 e ore 20,30).

Biglietti in vendita su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/harry-potter-live/

Sul palco una straordinaria formazione di 80 musicisti che, sotto la direzione del Maestro Timothy Henty a Milano e del Maestro Caleb Young a Roma, eseguirà l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di 12 metri e con i dialoghi in italiano.

Le date italiane sono presentate in esclusiva nazionale da Music Village/Forum Studios con la produzione esecutiva di Marco Patrignani.

Un evento in anteprima assoluta per l’Italia, in attesa del Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore e ai suoi protagonisti che vedrà la sua quarta edizione a Roma dal 7 al 12 aprile 2025.

Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts firmano la serie di concerti targati Harry Potter e l’unico tour ufficiale. Dal debutto mondiale di “Harry Potter e la Pietra Filosofale in Concerto” nel 2016, più di 3 milioni di fan hanno vissuto questa esperienza magica, con oltre 2.973 spettacoli programmati in più di 48 paesi fino al 2025.

“In un certo senso Harry Potter lo abbiamo visto crescere, e noi siamo cresciuti con lui”, ricorda Marco Patrignani, Founder e Presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e Direttore Artistico del Roma Film Music Festival. “La nostra orchestra è la prima realtà in assoluto specializzata in questo genere di concerti, dove sensibilità artistica e perizia tecnica si fondono per regalare emozioni uniche agli spettatori di tutte le età. È anche grazie al grande successo del format del cineconcerto – sperimentato nel tempo anche su altri blockbuster – che tre anni fa è nato il Roma Film Music Festival, di cui ad Aprile 2025 celebreremo la quarta edizione”.

SINOSSI

Mentre Lord Voldemort stringe la sua presa sia sul mondo dei Babbani che su quello dei maghi, Silente è sempre più determinato a preparare Harry alla battaglia imminente. Anche se lo scontro si avvicina, l’amore sboccia per Harry, Ron, Hermione e i loro compagni. L’amore è nell’aria, ma il pericolo è dietro l’angolo e Hogwarts potrebbe non essere mai più la stessa.

LA COLONNA SONORA

Nominata per il GrammyAward nel 2010, la colonna sonora di Nicholas Hooper ritorna in questo capitolo di Harry Potter debuttando al ventinovesimo posto nella classifica di Billboard 200, diventando così la colonna sonora più alta in classifica di tutta la saga di Hogwarts. Considerata “emotivamente travolgente” da Variety, presenta motivi unici e straordinari che ben rappresentano la grandezza e la portata del Mondo Magico.

Justin Freer, Presidente di CineConcerts e Produttore/Direttore della serie di concerti dei film di Harry Potter, spiega: “La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale unico nella vita che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che offriamo ai fan, per la prima volta, l’opportunità di sperimentare le colonne sonore premiate eseguite dal vivo da un’orchestra sinfonica, mentre il film viene proiettato simultaneamente su grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile”.

Brady Beaubien di CineConcerts e Produttore di Concerti per la serie di concerti dei film di Harry Potter ha aggiunto: “Harry Potter è sinonimo di emozione in tutto il mondo e speriamo che, eseguendo questa incredibile musica insieme al film completo, il pubblico possa godere nel ritornare al Mondo Magico”.

Per maggiori informazioni:

Harry Potter Film Concert Series: www.harrypotterinconcert.com

Orchestra Italiana del Cinema: http://www.orchestraitalianadelcinema.it

CineConcerts: www.cineconcerts.com

Teatro Arcimboldi

Viale dell’Innovazione n. 20, 20126 Milano

www.teatroarcimboldi.it

Auditorium Conciliazione

Via della Conciliazione 4, 00193 Roma

www.auditoriumconciliazione.it

Biglietteria Milano

TICKETONE e TAMTICKETS Box Office Teatro Arcimboldi boxoffice@teatroarcimboldi.it

Tel. 346 – 7124193

Biglietteria Roma

TICKETONE

Box Office Forum Studios

boxoffice@romafmf.com Tel. 06-8084259

