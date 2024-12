The Fearless Flyers la funk band americana in Italia

Nati come side project dei VULFPECK, celebre funk band americana, THE FEARLESS FLYERS sono una super band di altissimo livello, composta da Cory Wong alla chitarra, Joe Dart al basso, Nate Smith alla batteria e Mark Lettieri alla chitarra baritona.

Quattro incredibili musicisti, celebri per la freschezza, precisione e inventiva delle loro performance impeccabili ed esplosive.

Ogni show dei THE FEARLESS FLYERS è unico! Da non perdere ad agosto 2025 in quattro prestigiose location e festival italiani.



The Fearless Flyers sono un super gruppo strumentale nato da un progetto collaterale di membri e collaboratori di Vulfpeck, celebre band funk americana. La formazione si distingue per l’incredibile virtuosismo dei suoi quattro musicisti, tutti protagonisti di primo piano nella scena musicale contemporanea: Cory Wong alla chitarra, Joe Dart al basso, Nate Smith alla batteria e Mark Lettieri alla chitarra baritona.

Il progetto è stato concepito con l’intento di esplorare un groove essenziale ma potente, focalizzandosi sull’energia ritmica e sull’interazione dinamica tra i componenti. Le loro esibizioni, caratterizzate da arrangiamenti minimalisti e coreografie strumentali incredibilmente coese, li hanno resi un fenomeno di culto nel panorama funk moderno.

Lo stile dei Fearless Flyers è radicato nel funk classico, arricchito da influenze soul, jazz e rock. La band riesce a unire il meglio della tradizione con una modernità stilistica che si esprime in composizioni energiche e serrate, prive di fronzoli, ma colme di virtuosismo. Le loro produzioni si contraddistinguono per un’immediatezza unica, con brani brevi, incisivi e irresistibilmente ballabili.

Noti per la loro precisione tecnica e il carisma scenico, i Fearless Flyers offrono concerti che sono vere e proprie dimostrazioni di abilità musicale, con un approccio diretto e senza compromessi.

06 agosto – MILANO – Circolo Magnolia

07 agosto – ROMA – Casa del Jazz, Summertime

09 agosto – LOCOROTONDO – Locus festival

10 agosto – AGRIGENTO – FestiValle

