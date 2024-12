Dirty Dancing torna in Italia al Teatro Carcano di Milano

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dopo il successo record nel West End londinese nel 2022 e nel 2023, Dirty Dancing torna in Italia per la prima volta dal 2019 in prima nazionale esclusiva al Teatro Carcano di Milano dal 12 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Grey, lo spettacolo è diventato nel tempo un fenomeno globale con produzioni in scena negli Stati Uniti, Sud Africa, Asia e in tutta Europa.

Dirty Dancing è ispirato a uno tra i film più iconici della storia del cinema che ha saputo conquistare il cuore di diverse generazioni. L’avvincente storia di Baby e della sua emancipazione come donna, del riscatto femminile attraverso il talento, è protagonista dello spettacolo, che seduce grazie a un’esplosione di musica travolgente, emozioni mozzafiato e coreografie spettacolari.

Lo show ha aperto originariamente all’Aldwych Theatre di Londra nel 2006 incassando la più alta prevendita nella storia del West End. La produzione è diventata la più longeva nella storia dell’Aldwych Theatre, intrattenendo oltre 2 milioni di persone durante i suoi cinque trionfali anni in scena. Il primo tour nel Regno Unito di Dirty Dancing è stato lanciato nel 2011 superando il record di vendite in ogni teatro in cui era in scena. Da allora Dirty Dancing è stato in scena nel West End cinque volte – più recentemente al Dominion Theater di Londra nel 2023 – e ha girato il Regno Unito e l’Europa in tournée per tre volte.

Vera protagonista di Dirty Dancing è la colonna sonora, che ha definito e influenzato un’epoca grazie alla presenza di hit internazionali tra cui “Hungry Eyes” e “Do You Love Me?” e ovviamente il premio Oscar per la migliore canzone originale “(I’ve Had) The Time of My Life”.

LA STORIA

È l’estate del 1963 e la diciassettenne Frances “Baby” Houseman sta per imparare una grande lezione di vita… oltre a qualche passo di danza. In vacanza con la sorella maggiore e i genitori, Baby non è molto entusiasta delle attività ricreative del resort, ma scopre il suo personale intrattenimento quando si imbatte negli alloggi del personale del villaggio, nel bel mezzo di una festa scatenata. Affascinata dai ritmi travolgenti e le movenze di questi nuovi “balli proibiti”, Baby vorrebbe tanto esserne coinvolta, soprattutto dopo aver notato Johnny, il maestro di ballo. La vita di Baby sta per cambiare per sempre, con conseguenze tanto emozionanti quanto inaspettate.

NOTE DI REGIA DI FEDERICO BELLONE

Che piacere poter portare in scena ancora una volta questo titolo così iconico, che ha il potere di attrarre in teatro, la mia grande passione, un pubblico che spesso non si avvicina ad esso! E questa volta con una nuovissima produzione che ha come obiettivo quello di offrire agli spettatori un’esperienza di altissima qualità sull’onda di recenti esempi attualmente in scena nel celeberrimo West End di Londra e a Broadway, dove il teatro di prosa di eccellente fattura incontra una richiesta di fruizione molto ampia.

Infatti la nostra volontà è quella di far immergere tutti i fan di questa pellicola così “mitica” nella storia di Baby e della sua emancipazione come donna, così come quella di tante altre in un’America anni ’60 in cui la figura femminile era ancora molto costretta, attraverso una compagnia di altissimo livello che è stata selezionata accuratamente da tutta Italia e non solo, durante l’estate. Allo stesso modo l’accuratezza di scene, costumi e luci, vuole mirare al coinvolgimento emotivo dello spettatore perché si possa ritrovare in un mondo oggi un po’ lontano, fatto di nostalgici ricordi e brividi di proibito. Insomma, ci auguriamo davvero di farvi vivere “il momento più bello della vostra vita” (The Time of Your Life).

Comunicato stampa: Teatro Carcano