Il giovane indie-rock Still Charles torna con “Amoretabacco”

Il giovane artista indie-rock STILL CHARLES torna venerdì 13 dicembre 2024 con il nuovo singolo “AMORETABACCO” (Universal Music Italia/EMI Records).

Una traccia introspettiva, in cui è raccontato, sotto forma di musica, il senso di smarrimento e inadeguatezza che molto spesso si prova nelle relazioni e nella vita. Un pezzo senza filtri con un velo di malinconia, che allo stesso tempo, però, trasmette un’energia tale da far venir voglia di vivere “forte” e ricominciare. Un dinamico crescendo di suoni che vuole creare una sorta di effetto “live” per coinvolgere chi ascolta come se fosse ad un concerto.

Dopo aver pubblicato pochi mesi fa il brano “Sereno”, e dopo aver raggiunto i 5 milioni di streaming sulle piattaforme digitali, aver conquistato più volte copertine di playlist editoriali di Spotify come “Sanguegiovane”e “Generazione Z” e aver pubblicato lo scorso novembre il suo primo EP “NAVIGARE”, STILL CHARLES è finalmente pronto a regalare nuova musica al suo pubblico.

Con “AMORETABACCO”, STILL CHARLES prosegue il suo percorso musicale, distinguendosi sempre per il suo stile unico e per la sua penna autentica e spontanea. Uno sguardo lucido e sincero sulla realtà che lo circonda caratterizza la scrittura del giovane artista, il tutto avvolto da una velata malinconia e pungente ironia.

Biografia:

Still Charles, all’anagrafe Carlo Aprea, è un artista indie/rock classe 2000 nato ad Ancona. Fin da piccolo si appassiona al mondo della musica e inizia a suonare pianoforte e chitarra. Nel maggio del 2021 pubblica da indipendente il suo primo singolo “Wembley” e successivamente “Sottosopra”, “Occhi Rossi”, “Non fa per me” ,“STOCCOLMA”, canzoni con cui si fa conoscere raggiungendo i 5 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e conquistando più volte copertine di playlist editoriali di Spotify come “Sanguegiovane” e “Generazione Z. Nel 2023 partecipa e vince il contest “Bologna Musica d’Autore” e il contest “1MNext 2023” per il Concerto del Primo Maggio a Roma, occasione in cui ha presentato in diretta tv il suo singolo “sotto sotto”. Il 3 novembre 2023 è uscito il suo primo EP “NAVIGARE”. A marzo 2024 firma in Universal Music/EMI Records, mentre ad aprile dello stesso anno pubblica il singolo “Sereno”.

