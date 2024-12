Anna Carol presenta il nuovo singolo “Diversi tipi di dolore”

Share





“Passami un anestetico

Cerca un nome per questo dolore metacronico

Vorrei solo un po’ di attenzione”

Anna Carol torna mercoledì 18 dicembre con il nuovo singolo “Diversi tipi di dolore” (INRI Records/Metatron), secondo brano estratto dal suo nuovo progetto e già disponibile in pre-save al link https://inrirecords.lnk.to/dtdd.

La traccia è una ballata ipnotica che, attraverso immagini vivide e autentiche, esplora la sofferenza dell’amore non corrisposto. Un racconto intimo che dà voce a quella ferita invisibile e profonda che, almeno una volta nella vita, tutti abbiamo cercato di sanare.

La cover del singolo, opera dell’artista Robert Bosisio, è una fotografia che ritrae un ombelico: un simbolo universale che richiama la visceralità del dolore descritto nel brano. L’immagine evoca un senso di connessione profonda con sé stessi e con l’altro, rimarcando la centralità delle emozioni corporee e istintive nella musica di Anna Carol.

La traccia è stata prodotta da Federico Dragogna, che ha suonato anche le chitarre insieme a Ramiro Levy; il sax baritono è di Beppe Scardino, mentre la batteria è stata affidata a Daniel Plentz e il basso a Eduardo Stein Dechtiar. Registrazione, mix e master sono stati curati da Ivan Antonio Rossi presso i Blackstar Recording Studio e il Sartoria 57 Studio. La grafica della copertina è stata realizzata da Isacco Toniutti.

Anna Carol è una cantautrice di Bolzano. Durante un intenso periodo all’estero, tra Colonia, Rotterdam e Londra, viene influenzata dall’incontro con le scene musicali Soul, R&B, del cantautorato internazionale e delle arti visive e performative della scena contemporanea europea. La scrittura di Anna Carol si addentra con sguardo leggero e talvolta ironico nella complessità del quotidiano, trasformandola in immagini evocative in grado di trasportare chi ascolta in una dimensione delicata e profonda. L’album di debutto di Anna Carol, Cinetica, uscito a novembre 2022, è groviglio di emozioni intrecciate in suoni acustici ed elettronici che confluiscono in melodie pop di influenza cosmopolita. Il calore con il quale l’album è stato accolto, ha portato Anna Carol a fare concerti in tutta Italia e in alcuni dei festival più importanti del paese: Mi Ami (Milano), Poplar (Trento), Spring Attitude (Roma), Ferrara Sotto Le Stelle (Ferrara); si è inoltre esibita in apertura dei concerti di Vasco Brondi, Dente e Cristina Donà. Negli ultimi due anni si è dedicata alla lavorazione del suo secondo disco con la produzione artistica di Federico Dragogna e suonato in studio dai Selton. Il 15 novembre ha pubblicato “Il contrario”, il primo singolo che segna l’inizio della nuova collaborazione con INRI/Metatron.

