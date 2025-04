Da venerdì il nuovo singolo di Effenberg “Anch’io” feat. Anna Carol

Share

Anch’io è il nuovo singolo di EFFENBERG con la collaborazione di ANNA CAROL,

disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 aprile (Sound To Be).

Il brano è il primo di una serie di singoli che anticipano l’album la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.

Quello di Anch’io – prodotto da Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo – è un mondo acustico e intimo, dove le voci di Effenberg e Anna Carol si muovono con cautela. Il brano si apre con delle chitarre acustiche che poco a poco lasciano spazio a un’elettronica che guida i due verso un frase condivisa, un coro ripetuto, quasi un rituale: “Sai che ti amo anch’io”.

Effenberg racconta: «Le parole sembrano innocue, finché non le guardi dal lato sbagliato. ”Ti amo” è dolcissimo, a meno che non lo senta tua moglie mentre lo dici al telefono a un’altra persona. ”Obbedisco solo a Dio” suona nobile, finché non hai un kalashnikov in mano.

Anch’io è una canzone che parla di parole che cambiano significato, di vecchi con dentiere perfette e certezze sgretolate. Di lettere mai spedite (perché a volte scriverle a noi stessi è già abbastanza).

L’amore è una sentenza, ma a volte sembra più un contratto da firmare senza leggere.»

Comunicato stampa: Teresa M. Brancia – Sound To Be