Anna Carol svela l’uscita del suo nuovo album “Principianti”

Dopo la pubblicazione di alcuni singoli durante l’ultimo anno, Anna Carol svela ufficialmente l’uscita del suo nuovo album “Principianti” (https://inrirecords.lnk.to/principianti; INRI Records/Metatron), fuori ora su tutte le piattaforme.

L’album, pre-ordinabile in fisico al link https://shop.universalmusic.it/products/anna-carol-principianti-vinile, esplora il concetto di essere principianti nella vita e nelle relazioni, mettendo in luce l’equilibrio tra scoperta e continua ridefinizione di sé. Al centro dell’album ci sono le relazioni, che in una società sempre più concentrata sul lavoro e priva di tempo, si stanno perdendo, lasciando spazio alla solitudine.

Una crisi delle relazioni sembra derivare dalla continua trasformazione della società, che però conserva vivi miti del passato, come l’idea di un amore perfetto, sempre più difficile da raggiungere. L’album invita a riflettere su come la società potrebbe rivedere questa visione, aprendosi a un concetto di amore più genuino, libero dalle pressioni del tempo.

«‘Principianti’ è un disco che parla di relazioni umane, di identità e di amore. Ho osservato da vicino, da lontano, il nostro modo di vivere i rapporti con gli altri e con noi stessi. Mi sono interessata a quando un’immagine glitchava, a quando il pavimento scricchiolava. – racconta la cantautrice – Alla fine penso che viviamo in uno stato di eterni principianti. Però ho notato con piacere che è uno stato bellissimo di amore per le visioni differenti e mi ha portato a raccontare il vero, ma anche a fare un viaggio nell’immaginazione e nel vissuto di chissà quale vita precedente o di qualche sogno ricorrente. È un disco che pretende del tempo da chi lo ascolta, lo stesso tempo che richiede una buona amicizia o una bella gita in montagna.»

“Principianti” nasce infatti da un processo collettivo e umano, con un sound autentico, frutto di un lavoro in studio che richiama le logiche di produzione degli anni ’70, dove i musicisti suonano insieme per creare un’atmosfera più viva e lontana dal consumo immediato.

Di seguito la tracklist di “Principianti” :

Sindrome dell’età dell’oro Brutto modo di morire Il contrario Velluto blu Diversi tipi di dolore Boreale Tutto troppo May Day È così che si fa Edera

In un mondo in cui le cose devono funzionare nell’immediato, questo album richiede (orgogliosamente) tempo. Ci vuole tempo per coglierne le sfumature, e trovare questo tempo è anche la cosa più sovversiva che si possa fare oggi. È una piccola rivoluzione. La stessa che fa sì che si trovi il tempo per i nostri affetti, le nostre amicizie.

Prodotto da Federico Dragogna e registrato in studio dai Selton, “Principianti” si muove tra le geometrie sonore del Nord Europa e l’incandescenza emotiva del cantautorato italiano. Un disco che non cerca di riempire lo spazio, ma di scavarlo. Una musica che non sovrasta, non impone, ma che si deposita e lascia tracce leggere ma potenti.

Anna Carol è una cantautrice di Bolzano. La sua scrittura si addentra con sguardo leggero e talvolta ironico nella complessità del quotidiano, trasponendola in immagini evocative che guidano chi ascolta in una dimensione delicata e profonda. Durante un intenso periodo all’estero, tra Colonia, Rotterdam e Londra, viene influenzata dall’incontro con le scene musicali Soul, R&B, del cantautorato internazionale e delle arti visive e performative europee. L’album di debutto di Anna Carol, “Cinetica”, uscito a novembre 2022, viene accolto con entusiasmo nel cantautorato italiano e ottiene parecchie attenzioni soprattutto dal vivo. A novembre esce “Il contrario” (https://metatrongroup.lnk.to/ilcontrario), il primo singolo da un nuovo album, lavorato con Federico Dragogna e i Selton, che segna l’inizio della nuova collaborazione con INRI Records/Metatron, seguito da “Diversi tipi di dolore” (https://inrirecords.lnk.to/dtdd) e “Boreale” (https://inrirecords.lnk.to/boreale).

