Da oggi in tutte le radio “radio vega” di Rose Villain

È fuori ora ovunque il tanto atteso capitolo conclusivo della trilogia che ha conquistato tutti negli ultimi anni: “radio vega” (https://wmi.lnk.to/radiovega; Warner Music Italy), il nuovo album di ROSE VILLAIN.

Un viaggio cosmico, di cui Rose ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi.

Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la Radio Trilogy di Rose Villain. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista.

Di seguito la tracklist di “radio vega”:

01 il bacio del serpente feat. Guè (prod. Sixpm)

02 millionaire (prod. Sixpm, Rose Villain, Loudly)

03 no vabbè feat. Lazza, (prod. Sixpm, Rose Villain, Loudly)

04 ancora feat. Geolier, (prod. Sixpm, Chef P, Dbackinyahead, Tyrak)

05 musica per dimenticare (prod. Sixpm)

06 patrick bateman (prod. Rose Villain, Sixpm, Daykoda)

07 lacrimogeni feat. chiello, (prod. Sixpm, Mr. Monkey)

08 fuorilegge (prod. Sixpm, Cripo, okgiorgio)

09 bop feat. Fabri Fibra, (prod. Sixpm)

10 smith & wesson (prod. Sixpm)

11 tu sai (prod. Sixpm)

12 wtf (prod. Sixpm)

13 l’amore è un serial killer (prod. Sixpm)

L’album è disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – disponibile nelle versioni standard e CD autografato

Formato vinile – disponibile nelle versioni standard e LP Picture autografato

Di seguito le date dell’instore tour:

15 Marzo – Spazio EDIT GARDEN Feltrinelli – Torino (ore 17.00)

16 Marzo – CC La Rotonda Modena – Modena (ore 17.00)

18 Marzo – Mondadori Duomo – Milano (ore 17.30)

19 Marzo – Mondadori Bookstore – Padova (ore 17.00)

20 Marzo – ELNÒS Shopping – Roncadelle (BS) (ore 18.00)

Durante l’ultima data del suo “Radio Sakura Winter Tour 2024” al Fabrique di Milano, ci aveva dato appuntamento per un live speciale nella sua città il 23 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano. Rose Villain però non poteva non raggiungere anche tutti i suoi fan in giro per l’Italia: “THE RADIO TRILOGY TOUR”, prodotto da Magellano Concerti, la vedrà portare la sua prorompente energia e le sue canzoni di successo per la prima volta sui palchi dei principali palazzetti, nel corso di 4 imperdibili concerti.

Queste le date:

23 settembre – MILANO – Unipol Forum

26 settembre – PADOVA – Kioene Arena

2 ottobre – ROMA – Palazzo dello Sport

3 ottobre – NAPOLI – Palapartenope

L’artista però non poteva farci aspettare così tanto prima di salire di nuovo su un palco e, per questo, ha appena annunciato il suo summer tour che la vedrà protagonista di alcuni dei maggiori festival italiani:

29 giugno – TRENTO LIVE FEST – TRENTINO MUSIC ARENA

3 luglio – PERUGIA – L’UMBRIA CHE SPACCA

13 luglio – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

19 luglio – MONDOVI’ (CN) – WAKE UP FESTIVAL

1 agosto – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – PIAZZA SANT’ALFONSO

12 agosto – ASCOLI PICENO – ASCOLI SUMMER FESTIVAL

18 agosto – BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

21 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) – ARENA ALPE ADRIA

I biglietti per le date nei palasport e per il tour estivo sono disponibili su Ticketone.it, nei punti vendita e di prevendita abituali. Info su www.magellanoconcerti.it.

L’annuncio dei live nei palasport è arrivato nel pieno del Festival di Sanremo 2025, appena prima della serata delle cover che l’ha vista interpretare “Fiori rosa, fiori di pesco” insieme a Chiello. L’artista ha calcato per il secondo anno di fila il palco del Teatro Ariston, portando per questa edizione il brano “fuorilegge” (https://wmi.lnk.to/fuorilegge), che ha esordito in Top 5 su Spotify Italia e attualmente è stabile nella Top 10, collezionando oltre 17 milioni di streaming.

Le date saranno l’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta “radio vega” e tutti i successi di Rose Villain, dalle tenebre di “Radio Gotham” (platino) fino alla luce di “RADIO SAKURA” (doppio platino).

Rose Villain è senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano. Cantante, autrice e regista, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album di successo, “RADIO GOTHAM” (disco di platino) e “RADIO SAKURA” (doppio disco di platino), e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano.

