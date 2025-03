Share

È disponibile da oggi, venerdì 14 marzo, in radio e in digitale “SMOKE THE PAIN AWAY”, il nuovo singolo di CALVIN HARRIS (ascolta qui).

Il brano, scritto e prodotto esclusivamente da Calvin stesso, segna un importante ritorno alle origini di Calvin che qui, dopo diversi anni, torna nelle vesti di cantante, sottolineando la sua continua evoluzione come artista a 360° e il suo costante desiderio di mettersi sempre alla prova a livello creativo.

Il brano è un importante passo nell’evoluzione della sua musica, andando oltre le sue radici da DJ per approdare invece in un suo genere senza confini o regole. Il singolo è così una vera e propria celebrazione della libertà artistica, unendo insieme le influenze del suo passato con un sound nuovo ed elettrizzante.

“SMOKE THE PAIN AWAY” arriva sulla scia del grande successo di “Miracle”, featuring Ellie Goulding, certificato Platino e candidato ai GRAMMY, che è rimasto stabile alla #1 per 8 settimane consecutive e ha venduto oltre 2,91 milioni di copie a livello globale.

Comunicato Stampa: ON – Out Now