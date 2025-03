UNICEF/Sudan: 16 milioni di bambini bisognosi di assistenza

Share

“A quasi due anni dall’inizio del conflitto, in Sudan si sta verificando la più grande e devastante crisi umanitaria del mondo. Con l’economia, il sistema di servizi sociali e le infrastrutture quasi al collasso e senza una fine del conflitto in vista, stimiamo che quasi due terzi della popolazione totale del Sudan – più di 30 milioni di persone – avrà bisogno di assistenza umanitaria quest’anno. 16 milioni di loro sono bambini e stanno pagando un prezzo terribile.

La carestia si sta verificando in almeno cinque località del Sudan, con una stima di 1,3 milioni di bambini sotto i cinque anni che vivono in queste aree. Oltre 3 milioni di bambini sotto i cinque anni sono a rischio imminente di epidemie mortali, tra cui colera, malaria e dengue, a causa del fallimento del sistema sanitario. 16,5 milioni di bambini in età scolare – quasi un’intera generazione – sono fuori dalla scuola.

Non si tratta solo di una crisi, ma di una policrisi che colpisce ogni settore, dalla salute alla nutrizione, dall’acqua all’istruzione e alla protezione.

I bambini in Sudan stanno sopportando sofferenze inimmaginabili e violenze orribili. (…) L’UNICEF continua a ricevere rapporti allarmanti di gravi violazioni contro i bambini intrappolati in questo conflitto, compreso il loro reclutamento e utilizzo da parte dei gruppi armati. Tra giugno e dicembre 2024, sono stati denunciati più di 900 episodi di gravi violazioni contro i bambini, di cui uno sconcertante 80% riguarda l’uccisione e la mutilazione di bambini, soprattutto negli Stati del Darfur, Khartoum e Al Jazirah. Purtroppo, sappiamo che questi numeri sono solo una frazione della realtà.

Nel corso di soli due giorni a febbraio, 21 bambini sono stati uccisi e 29 mutilati dai bombardamenti a Kadugli, nello Stato del Kordofan meridionale… altri 11 bambini sono stati uccisi quando un mercato del bestiame è stato bombardato a El Fasher, nello Stato del Darfur settentrionale… e altri 8 bambini sono stati uccisi e 6 mutilati quando un mercato è stato bombardato a Khartoum.

Anche l’uso diffuso di armi esplosive continua a diffondersi, con un impatto devastante sui bambini. Queste armi non scompariranno con la fine del conflitto. La diffusione delle armi continuerà a minacciare i bambini e tutti i civili, soprattutto gli sfollati interni e coloro che tornano alle loro case, alle loro scuole e alle loro comunità. Stimiamo che 13 milioni di civili siano a rischio.

La diffusione di queste armi impedisce anche l’accesso sicuro agli operatori umanitari che cercano di raggiungerli. In questo conflitto, stiamo anche assistendo a un crollo dello stato di diritto e a una vera e propria impunità per gli orribili danni subiti dai bambini.

Oggi in Sudan la violenza sessuale è dilagante. Viene usata per umiliare, dominare, disperdere, trasferire con la forza e terrorizzare un’intera popolazione. In questo momento, si stima che 12,1 milioni di donne e ragazze – e sempre più uomini e ragazzi – siano a rischio di violenza sessuale. Si tratta di un aumento dell’80% rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati analizzati dall’UNICEF e raccolti dai fornitori di servizi in Sudan, nel 2024 sono stati denunciati 221 casi di stupro contro i bambini in nove Stati. Stimiamo che il 67% di questi bambini siano femmine e il 33% maschi. In 16 dei casi registrati, i bambini avevano meno di cinque anni. Quattro erano neonati di età inferiore a un anno.

I dati ci danno solo un’idea di quella che sappiamo essere una crisi molto più ampia e devastante.

I sopravvissuti e le loro famiglie spesso non vogliono o non possono farsi avanti a causa delle difficoltà di accesso ai servizi, della paura dello stigma sociale o del rischio di essere puniti. (…) L’ampiezza e la gravità di questa crisi richiedono un’urgente riduzione del conflitto e un accesso umanitario illimitato, sia attraverso le frontiere che le linee di conflitto, per combattere e mitigare la carestia e per soddisfare i bisogni immediati di milioni di persone vulnerabili.

Gli attori umanitari devono affrontare frequenti ostacoli nell’ottenere i permessi necessari per la consegna dei rifornimenti nelle aree colpite da conflitti armati. Le linee del fronte continuano ad essere fluidi. Le strade che oggi sono aperte domani potrebbero essere chiuse. Gli attori umanitari devono essere pronti a cogliere tutte le opportunità transfrontaliere per poter consegnare forniture salvavita in tutto il Paese. (…)

Non deve sorprendere che l’insicurezza alimentare e la malnutrizione stiano aumentando in tutte le zone tagliate fuori dagli aiuti umanitari. Si prevede che quest’anno più di 770.000 bambini soffriranno di malnutrizione acuta grave, molti dei quali in aree che fatichiamo a raggiungere. Senza aiuti salvavita, molti di questi bambini moriranno. E gli operatori umanitari stessi in Sudan, come in tutto il mondo, sono a rischio di attacchi, ferite e morte.

Dall’inizio del conflitto in Sudan, più di 110 operatori umanitari sono stati uccisi, feriti, rapiti o risultano dispersi o irreperibili. Abbiamo bisogno della vostra voce per garantire la protezione degli operatori umanitari e dei gruppi basati sulle comunità che lavorano in Sudan.

Nonostante queste enormi sfide, l’UNICEF continua a rispondere ovunque e in qualsiasi modo: fornendo aiuti e servizi salvavita nei punti caldi del conflitto, sostenendo gli sfollati e le comunità ospitanti e costruendo la capacità di recupero. Per citare solo alcuni esempi dei nostri continui sforzi per rispondere ai crescenti bisogni umanitari, nel 2024 l’UNICEF con i suoi partner ha fornito acqua potabile sicura a oltre 9,8 milioni di bambini e famiglie. Abbiamo sottoposto a screening 6,7 milioni di bambini per la malnutrizione e fornito cure salvavita a 422.000 bambini gravemente malnutriti. Abbiamo fornito servizi di consulenza sulla salute mentale, istruzione e protezione a 2,7 milioni di bambini e a chi se ne prende cura.

Questi interventi sono fondamentali, ma non sono assolutamente sufficienti per proteggere i bambini del Sudan e il futuro del Sudan. La portata e la gravità di questa crisi richiedono un cessate il fuoco immediato e la ripresa di un dialogo politico che possa finalmente porre fine al conflitto, in linea con la risoluzione 2724 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Se questo non può essere raggiunto immediatamente, devono essere perseguite con urgenza pause umanitarie temporanee e cessate il fuoco localizzate, in modo da poter raggiungere i bambini nei punti caldi del conflitto e nei luoghi difficili da raggiungere, affrontare la carestia e rispondere alle esigenze di protezione.

(…) In qualità di attore umanitario neutrale, imparziale e indipendente, l’UNICEF rimane impegnato a fornire assistenza umanitaria e protezione a tutti i bambini bisognosi in Sudan e nei Paesi vicini. Contiamo su di voi per aiutarci in questo lavoro di importanza critica. E i bambini del Sudan contano su tutti noi”.

È possibile leggere tutto l’intervento a questo link: https://www.unicef.org/press-releases/unicef-executive-director-catherine-russells-remarks-un-security-council-meeting-0

Comunicato Stampa: Unicef Italia