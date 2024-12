Vinicio Capossela in concerto a Roma con Conciati per le feste

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Conciati per le feste, il tour con cui Vinicio Capossela sta presentando in Italia ed Europa le canzoni del nuovo album SCIUSTEN FESTE N. 1965, arriva mercoledì 18 dicembre all’Atlantico a Roma.

Biglietti al link https://www.ticketone.it/artist/vinicio-capossela/.

Uno spettacolo strabordante che Capossela ha affinato in venti anni di pratica di concerti per le feste, impreziosito dalle partecipazioni dell’artista circense Nadia Addis e del mitico mago “punk burlesque” in arrivo da Los Angeles Christopher Wonder.

Ad affiancare Capossela, la band formata da Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Vincenzo Vasi al theremin, vibrafono, suoni e voci, Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Michele Vignali al sassofono, Achille Succi al sassofono alto e al clarinetto e Irene Sciacovelli ai cori.

Il tour prosegue giovedì 19 dicembre al Teatro Verdi a Salerno, sabato 21 dicembre al Teatro Concordia a Venaria Reale (TO), domenica 22 dicembre al Teatro PalaUnical a Mantova. Mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre sarà la volta del tradizionale concerto natalizio al Fuori Orario a Taneto di Gattatico (RE). E poi sabato 28 dicembre a La City a Perugia, domenica 29 dicembre a Giulianova (TE) in Piazza Buozzi, martedì 31 dicembre al Capodanno di Rimini in Piazza Malatesta.

In programma anche una serie di prestigiosi appuntamenti internazionali: dopo Bruxelles, Londra, Barcellona, Madrid, Berlino e Parigi, Conciati per le feste arriva mercoledì 11 dicembre alla Tollhaus a Karlsruhe, domenica 9 febbraio allo Studio Foce a Lugano e martedì 11 febbraio al Kaufleuten Zürich di Zurigo.

SCIUSTEN FESTE N.1965 è prodotto per La Cupa da Vinicio Capossela e Asso Stefana e racchiude quindici canzoni tra riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard natalizi e inediti, con la partecipazione di alcuni ospiti speciali come Marc Ribot, Greg Cohen, Mikey Kenney, Vincenzo Vasi e le Sorelle Marinetti.

Nell’album tre brani inediti (il primo singolo estratto Voodoo Mambo, Sciusten feste n.1965 e Il guastafeste) affiancano dodici canzoni d’importazione che, per assonanze diverse, per Capossela hanno a che fare con la festa: c’è lo swing alla Louis Prima, il folklore italo-americano di Lou Monte e Nick Apollo Forte, gli inni presbiteriani, le fantasmagorie fiabesche, pezzi festivi e digestivi, marimbe di ossa, ottoni e vibrafòni. C’è la doppia ancia dei sassofoni, l’organo Farfisa, la chitarra a pancia grossa, il contrabbasso degli Aristogatti, i tamburi forsennati, i cori, gli inni e le campanelle.

Guarda il nuovo video di Sciusten feste n.1965: https://www.youtube.com/watch?v=TDqFqLv8PT4

Guarda il video di Campanelle: https://www.youtube.com/watch?v=OGFEO3RnRxQ

Guarda il video di Voodoo Mambo: https://www.youtube.com/watch?v=Dw4kupOuPmA

Il disco ha una storia lunga che risale al 1999, anno in cui Capossela ha fatto il primo concerto per le feste al Fuori Orario, locale storico affacciato ai binari della ferrovia a Taneto di Gattatico. Da allora, ha continuato ogni dicembre a dare vita a concerti strabordanti, che hanno glorificato la festa e l’hanno realizzata. Concerti grazie ai quali si è creata una comunità e una tradizione: il Natale al Fuori Orario.

Una storia unica, celebrata anche nel film documentario Natale Fuori Orario, presentato lo scorso 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle, distribuito dalla Cineteca di Bologna e dal 25 novembre al cinema.

Diretto da Gianfranco Firriolo e scritto da Vinicio Capossela, che è anche tra i protagonisti, è un documentario travestito da film costruito sulle riprese effettuate da Firriolo dal 2007 al 2023, un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e film-concerto, elogio tra ironia e malinconia del potere aggregante della musica e contemporaneamente riflessione sullo scorrere del tempo. Guarda qui il trailer: https://youtu.be/NP1_n-szeSg.

Comunicato Stampa: Giulia Di Giovanni – GDG Press