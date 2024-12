Quarta partecipazione di Achille Lauro a Sanremo

Share

Achille Lauro è in gara alla 75esima edizione di Sanremo con Incoscienti giovani.

Torna sul palco dell’Ariston per la quarta volta dopo le partecipazioni del 2019 con Rolls Royce, 2020 con Me ne frego, 2022 con Domenica, e la sua presenza come super ospite nel 2021 con i suoi Quadri.

Icona glam, punk-rocker, pop star ha saputo attraversare i generi e smantellare gli stereotipi. Il suo ultimo brano Amore disperato, certificato singolo di platino, continua a essere al vertice di tutte le classifiche a tre mesi dalla release.

Come giudice di XFactor ha segnato un record assoluto portando per la prima volta nella storia del programma tutta la sua squadra in finale. A ottobre 2024 è stato sul palco dell’Unipol Forum di Milano e del Palazzo dello Sport di Roma per le due date sold out del suo Ragazzi Madre – L’Iliade Il live.

Comunicato Stampa: Goigest