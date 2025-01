Share

🔊 Clicca per ascoltare

Il 3 gennaio 2025 uscirà in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica “IL CAMPIONE”, il nuovo singolo di Ermal Meta in pre-save e pre-add da oggi (https://columbia.lnk.to/IlCampione).

L’inedito, dedicato alle canzoni che accompagnano la nostra vita, sarà incluso alla tracklist dell’album “Buona Fortuna” uscito lo scorso maggio e contente i singoli “Mediterraneo” e “L’unico Pericolo”, e arriva dopo un anno importante per l’artista sia dal punto di vista artistico che personale.

“Ci sono canzoni che ci accompagnano come amici silenziosi, ma sempre presenti. Forse non ci salveranno, ma le canteremo lo stesso, come a dire “io ci credo ancora”, come fa un campione che punta la porta e oltre ad essa, l’eternità.” – Commenta Ermal Meta in merito al singolo.

Partirà il 28 marzo 2025 con la data zero al Teatro Mancinelli di Orvieto il nuovo tour dell’artista nei più importanti teatri italiani.

Dopo aver attraversato la penisola con un lungo tour estivo, l’artista torna nei teatri per ritrovare il pubblico in una dimensione più intima condividendo un viaggio musicale che spazierà dai suoi più grandi successi di repertorio all’ultimo album “Buona Fortuna”.

I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono in prevendita su TicketOne e circuiti di vendita abituali.

Di seguito il calendario: 28 marzo 2025 Orvieto (Tr) – Teatro Mancinelli; 29 marzo 2025 Isernia – Teatro Auditorium 10 Settembre 1943; 05 aprile 2025 Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone/ Sala Sinopoli; 11 aprile 2025 Brindisi – Teatro Verdi; 12 aprile 2025 Rende (Cs) – Teatro Garden; 14 aprile 2025 Napoli – Teatro Bellini; 17 aprile 2025 Firenze – Teatro Puccini; 18 aprile 2025 Ancona – Teatro Delle Muse; 24 aprile 2025 Thiene (VI) – Teatro Comunale; 26 aprile 2025 Milano – Teatro Carcano; 30 aprile 2025 Torino – Teatro Colosseo; 3 maggio 2025 Brescia – Teatro Dis_Play; 5 maggio 2025 Bologna – Teatro Duse; 8 maggio 2025 Trento- Teatro Auditorium Santa Chiara.

Comunicato Stampa: Sara Sisti