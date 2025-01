Shazam Fast Forward 2025: gli artisti da tenere d’occhio

Share

Con oltre 300 milioni di utenti mensili globali e più di 100 miliardi di riconoscimenti di canzoni in tutto il mondo dal suo lancio, l’abilità unica di Shazam di prevedere con precisione il prossimo artista in ascesa è senza pari ed è diventata uno strumento affidabile e prezioso sia per gli artisti che per i fan nel corso degli anni.

Shazam ha svelato “Shazam Fast Forward 2025”, la sua lista di previsioni annuali, mettendo in evidenza 50 artisti che hanno le carte in regola per avere un anno di grande successo. Questa settimana, Shazam ha svelato 10 artisti al giorno, suddivisi in generi più ampi che spaziano da Dance, Latin, Alternative, Rock e Country, Pop e Hip-Hop e R&B. Per scoprire le previsioni, i fan della musica possono ora esplorare un microsito completamente nuovo per conoscere questi artisti emergenti, scoprire le loro biografie e accedere a playlist, oppure visitare la pagina curatore di Shazam su Apple Music.

Basata sui dati unici e predittivi di Shazam e sugli algoritmi, unita all’esperienza del team editoriale globale di Apple Music, questa straordinaria selezione di artisti rappresenta le tendenze musicali più importanti attuali e future. Ogni artista selezionato ha mostrato segnali di crescita futura, tra cui un’attività costante e crescente su Shazam, nonché tendenze di scoperta in più di un paese. La lista di quest’anno rappresenta il gruppo più diversificato di artisti mai visto, provenienti da oltre 25 paesi e regioni, e coprendo 24 generi che spaziano da Amapiano e Afrobeat a Música Mexicana e UK Drill.

La lista delle previsioni dello scorso anno si è rivelata un’altra grande selezione di talenti, con due terzi degli artisti che hanno raggiunto la Top 100 Giornaliera di Apple Music in 150 paesi, e un terzo che è entrato nelle classifiche nazionali di Shazam in 46 paesi. In media, rispetto all’anno precedente, gli artisti delle Shazam Predictions 2024 hanno registrato un aumento del +34% nelle ricerche delle canzoni su Shazam, un incremento del +146% negli streaming su Apple Music e un aumento del +269% nelle rotazioni radiofoniche.

Scopri i 50 artisti da tenere d’occhio su shazam.com/fastforward2025 e ascolta le playlist di Shazam Fast Forward 2025 su Apple Music.

Tra i 10 artisti Dance da tenere d’occhio, spicca la presenza del trio di DJ italiani TR3NACRIA, che ha iniziato a farsi notare su Shazam nell’aprile 2023 nei Paesi Bassi. Quest’anno il trio ha ottenuto un enorme successo in classifica con la loro canzone di punta “La Foule (feat. StereoKilla) [Le Monde Mix]”, che è rimasta per più di quattro mesi nella classifica Shazam francese, raggiungendo la posizione n. 36 a marzo. Anche i loro brani “Le Vent Nous Portera” e “Intro” sono entrati nella classifica francese quest’anno. In precedenza, i TR3NACRIA avevano trascorso oltre 5 settimane nella classifica Shazam greca con la canzone “Sikulambele (feat. Lizwi)” nel 2023.

“È davvero un onore essere gli unici italiani selezionati tra i 50 artisti messi in evidenza da Shazam Fast Forward 2025 perché quello che conta per noi è aver stimolato la curiosità delle persone che ci hanno cercato e che hanno potuto scoprire di più della nostra musica!” commentano i TR3NACRIA.“Tutto il successo ricevuto nell’anno passato si conferma con questo riconoscimento, per noi però non è un punto di arrivo ma piuttosto un punto di partenza per le nuove produzioni del 2025! Non vediamo l’ora di emozionarvi ancora di più!”.

