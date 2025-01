James Arthur torna a emozionarci con “Celebrate”

Share

È in radio da oggi e disponibile in digitale “Celebrate”, il nuovo emozionante singolo di James Arthur, secondo estratto dall’atteso nuovo album PISCES, in uscita il 21 marzo.

Dopo l’intensa profondità emotiva di “ADHD”, uscito lo scorso novembre, James Arthur continua a spingersi oltre i confini musicali con “Celebrate“. Il brano offre un’esplorazione intima e struggente del viaggio personale di James, del suo difficile passato e del percorso di crescita e realizzazione personale dell’artista stesso.

“Celebrate” è un inno che bilancia abilmente riflessioni sul passato con aspirazioni per il futuro. Con i suoi testi profondamente emozionali, James affronta le sue lotte a testa alta, cantando: “I’ve come a long way from nowhere. I’ve given up on friends of mine, ‘Cause when I needed friends, they weren’t there. A phone call could’ve saved my life… I don’t wanna hate myself no more.” (“Ho fatto tanta strada partendo dal nulla. Ho rinunciato ai miei amici perché, quando avevo bisogno di loro, non c’erano. Una telefonata avrebbe potuto salvarmi la vita… Non voglio più odiarmi.”) Il brano è caratterizzato da momenti elettrizzanti di chitarra che riecheggiano come un fulmine lontano, sottolineando la vulnerabilità della canzone. Nei momenti di introspezione, James domanda con dolore: “Can anybody hear me? Can anybody help?” (“C’è qualcuno che mi sente? C’è qualcuno che mi aiuta?”).

“Ci sono stati molti momenti nella mia vita in cui ho perso la capacità di vivere il presente, oppure mi sono trovato in una stanza piena di persone ma, in qualche modo, mi sono sentito comunque solo. Cerchiamo sempre di ottenere di più e ci dimentichiamo di essere grati per ciò che abbiamo o che abbiamo raggiunto, e per questo non riusciamo a goderci quei momenti speciali. Spesso le persone mi dicono che dovrei essere più grato, ma la verità è che non sono molto bravo a farlo, quindi ho scritto questa canzone proprio su questo. Spero vi trasmetta qualcosa”, ha dichiarato James a proposito di “Celebrate”.

Dopo il successo dell’album Bitter Sweet Love, James Arthur è pronto ad accompagnare i suoi fan in un viaggio ancora più personale con PISCES, il suo sesto album in studio. Conosciuto per la sua voce potente e graffiante e per le sue ballate cariche di emozioni, James si spinge oltre i confini della sua arte nel suo prossimo album, fondendo una produzione eterea con la sua caratteristica capacità di raccontare le emozioni più vere.

In PISCES, James esplora temi come la vulnerabilità, la salute mentale e l’auto accettazione, continuando il suo viaggio attraverso questi aspetti personali ma con un sound fresco e più sperimentale. L’album offre un netto contrasto rispetto ai suoi lavori precedenti, abbracciando uno stile più sognante e sommesso che si adatta perfettamente alla sua narrazione. Il titolo dell’album, PISCES, riflette l’identità astrologica dell’artista. In quanto Pesci, infatti, James si è sempre identificato con la dualità del suo segno zodiacale: sensibile, introspettivo e sognatore.

James Arthur si è affermato come uno dei nomi più importanti del pop e del soul contemporaneo. Ha raggiunto oltre 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha ottenuto 11 singoli di platino nel Regno Unito grazie a successi come “Impossible“, “Can I Be Him“, “Naked“, “Rewrite the Stars” e “Lasting Lover“. La sua recente collaborazione con Kelly Clarkson in “From the Jump” ha ampliato ulteriormente il suo pubblico in tutto il mondo.

L’ultimo album di James, “Bitter Sweet Love” ha conquistato per la seconda volta dopo otto anni la #1 delle classifiche di vendita nel Regno Unito. Il successo dell’album è stato celebrato con un tour sold-out nei palazzetti del Regno Unito e Europa, culminato in una performance storica nella sua città natale, Middlesbrough, di fronte a un pubblico di 25.000 fan. Il suo singolo di successo “Say You Won’t Let Go” è diventato la canzone più ascoltata del 2016 nel Regno Unito e ha superato i 4 miliardi di streaming a livello mondiale, di cui 3 miliardi solo su Spotify, rendendolo il quindicesimo brano più ascoltato di sempre sulla piattaforma.

