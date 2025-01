Gli spettacoli al Teatro Tor Bella Monaca

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Lady D. dal 28 gennaio al 2 febbraio, è lo spettacolo che chiude il mese di gennaio al Teatro Tor Bella Monaca. In scena Annalisa Favetti che insieme a Pino Amendola, anche regista, ha scritto questo testo dedicato alla principessa del Galles.. Subito dopo l’incidente stradale sotto il tunnel del Pont De L’Alma a Parigi, dai rottami fumanti dell’auto, si libra la voce di Lady D, la principessa più amata nel mondo, in una sorte di delirio premorte, inizia a raccontare la sua storia conducendo gli spettatori nel suo mondo più intimo e segreto. Interpretato da Annalisa Favetti che ci restituisce attraverso il racconto la dolcezza, la grinta e lo strazio di Lady D come donna, come essere umano che soffre, che sbaglia, ma che trova sempre una via per riprendersi… lo scettro della vita!

Dal 31 gennaio al 2 febbraio in scena La cosa giusta di David Conati. Adattamento e regia Giorgio Caprile con Giuseppe Renzo, Tania Lettieri, Marco Belocchi, Luca Negroni, Valentina Maselli, Giorgio Caprile.

Quando un giorno, all’improvviso, una vita tranquilla, un’esistenza quasi perfetta, viene inghiottita da un ingranaggio micidiale, le scelte da fare sono due: o lasciarsi andare e diventare parte del sistema, o cercare di reagire, con tutte le forze. Ognuna delle scelte inevitabilmente porta delle conseguenze.

Se in apparenza lasciarsi andare al flusso e finire nel fango della corruzione potrebbe sembrare la cosa più semplice e più vantaggiosa, quando tutto sembra perduto bisogna reagire e prendere le cose in contropiede.

Questa è la storia di Alberto, imprenditore di successo che un giorno finisce nelle spire della criminalità organizzata che vuole mettere le mani sulla sua azienda. Con grande coraggio e fatica Alberto si oppone. Sarà la scelta giusta? La vita pone ogni giorno delle decisioni, la scelta giusta non è sempre quella più semplice, ma quella più coraggiosa. D’altronde lo stesso Dante insegna che gli ignavi, quelli che non si sbilanciavano mai per paura di prendere una decisione, finiscono tra le anime dannate ma non meritano nemmeno di entrare nell’inferno.

La programmazione dei Teatri in Comune 2024-2025 è finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

Teatro Tor Bella Monaca – Arena Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti raggiungibile con Metro C o Linea Bus 20

Ampio parcheggio disponibile

SPETTACOLI ORE 21; DOMENICA ORE 17:30

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono 062010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

Messaggi whatsapp 3920650683

promozione@teatrotorbellamonaca.it

Botteghino: dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 21,30

www.teatrotorbellamonaca.it – www.teatriincomune.roma.it

Acquisto online su Vivaticket

BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci