Cineteca Milano presenta la mostra “All’Arlecchino ci sono le scale!!!”

Una mostra fotografica che celebra le scale al cinema. È quella che parte nel foyer del cinema Arlecchino il 31 gennaio e che rimarrà allestita fino al 30 giugno e che si intitola “All’Arlecchino ci sono le scale!!!”. Sulle parteti del cinema saranno bene in vista immagini di celebri film, oltre 30, in cui le scale sono protagoniste. Si va da Charlot usuraio (1916) a M – Il mostro di Dusseldorf (1931); da Via col vento (1939) a Metropolis (1927); da Psycho (1960) ad Anatomia di un omicidio (1959); da Notorious (1946) a La famiglia Brambilla va in vacanza (1941), solo per citare alcuni titoli.

Scrive Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano, nella presentazione della mostra: «Nei film le scale sono sempre tante e hanno una presenza drammatica fondamentale. Le scale, nei film, si scendono velocemente per abbracciarsi o baciarsi, si salgono furtivamente per accedere a delle stanze dove si nasconde un segreto o scoprire un misfatto, un tradimento. Si cade per le scale e talvolta si muore sulle scale, Hitchcock docet, si duella sulle scale, pensate a Zorro quante volte sfodera la propria spada saltando il corrimano, o si incede in modo regale, pensate a Gloria Swanson, e poi si canta e si balla sulle scale, in modo sguaiato come Joker. Alcuni fanno le scale tre alla volta, cantava Lucio Dalla, altri tutte in un fiato come Rocky a Filadelfia. Se siete però degli appassionati di cinema, questi sono solo “assaggini”, perché avrete mille ricordi personali di film in cui le scale sono decisive e indimenticabili. Le fotografie in mostra sono solo una piccola campionatura dalla fototeca ricchissima della nostra Cineteca. La scelta è stata fatta tra centinaia di scatti: alcune scale sono di film dimenticati, altre di film molto noti, ma ciò che più ci interessa è omaggiare tutte le scale nella loro architettura e fattura: scale modeste, regali, di marmo e di legno, lunghe e corte, a pioli, con il corrimano o senza, quelle dei pompieri, quella dei trapezisti…».

La mostra sarà inaugurata ufficialmente venerdì 31 gennaio, alle ore 18.00, con la proiezione a ingresso gratuito di La scala musicale, comica del 1932 con Stanlio e Ollio.

La mostra è collegata anche a un gioco. Gli spettatori troveranno nel foyer del cinema dei fogli con la numerazione delle foto; bisognerà indovinare il titolo del film o il nome dell’attore che compare nell’immagine e indicare il proprio indirizzo di posta elettronica. Una volta compilati, i fogli della votazione vanno inseriti “nell’urna d’oro”, in attesa della notifica dei vincitori tra due mesi.

L’ingresso alla mostra è libero

