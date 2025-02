Khaby Lame è il nuovo Goodwill Ambassador dell’Unicef

Share

Il content creator internazionale Khaby Lame è stato nominato nuovo nuovo Goodwill Ambassador dell’UNICEF. La nomina, avvenuta in occasione di un evento nel paese natale di Lame, il Senegal, fa seguito a una missione di quattro giorni per incontrare bambini e giovani che stanno portando cambiamenti positivi nelle loro comunità.

“È un vero onore essere nominato Goodwill Ambassador dell’UNICEF e far parte di un’organizzazione che mette i diritti dei bambini in primo piano ogni giorno”, ha dichiarato Lame. “Dalla mia esperienza di bambino che temeva la povertà, che ha lottato per trovare la mia passione a scuola e che ha perso il lavoro durante la pandemia COVID-19, fino a trovare il mio posto e la mia vocazione nel mondo, so che tutti i bambini possono crescere bene quando viene data loro una possibilità e un’opportunità”.

Nel suo ruolo di Goodwill Ambassador dell’UNICEF, Lame utilizzerà le sue piattaforme globali per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei bambini in tutto il mondo, tra cui l’istruzione e la formazione, l’emancipazione delle ragazze, la protezione dalla violenza e dagli abusi, l’accesso alla salute, alla nutrizione e a un ambiente pulito.

Il ventiquattrenne Lame ha raggiunto la popolarità con i suoi video comici di risposta a complicati “life hack” in cui esegue silenziosamente lo stesso compito in modo semplice. Nel 2022 è stato inserito nella lista dei 40 Under 40 di Fortune e dei 30 Under 30 di Forbes. Nel 2024, Lame è stato inserito tra i 10 migliori creatori di contenuti di Forbes. Nel 2025 è l’utente più seguito su TikTok.

“Siamo entusiasti di accogliere Khaby Lame nella famiglia dell’UNICEF come Goodwill Ambassador. Khaby è un appassionato e potente sostenitore dei bambini e dei giovani di tutto il mondo”, ha dichiarato la Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell. “La sua creatività e la sua prospettiva unica sul mondo hanno ispirato centinaia di milioni di followers e continueranno a motivare altri ad alzare la voce e a raccontare le loro storie nel loro modo unico”.

Lame si unisce a una lista di attuali Goodwill Ambassador dell’UNICEF che comprende: Ishmael Beah, David Beckham, Orlando Bloom, Millie Bobby Brown, Priyanka Chopra Jonas, Danny Glover, Angelique Kidjo, Ricky Martin, Leo Messi, Vanessa Nakate, Liam Neeson, Katy Perry e Shakira.

Durante la sua missione in Senegal, Lame ha incontrato i bambini di strada in un centro di accoglienza a Dakar, facendo sport insieme e ascoltando le loro storie di quanti sono fuggiti da violenze, abusi e sfruttamento. Ha inoltre visitato una scuola inclusiva a Ziguinchor, nell’area di Casamance, dove i bambini con disabilità hanno accesso a tecnologie di sostegno per imparare e crescere e ha giocato una partita di calcio con bambini non vedenti.

A Kolda, una regione al confine con il Gambia e la Guinea-Bissau, Lame ha partecipato a un workshop che insegna alle ragazze non scolarizzate le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), la leadership e l’innovazione e le aiuta a entrare nel mondo del lavoro. I laboratori sono guidati dai membri di un’associazione che comprende oltre 3.500 giovani leader femminili di età compresa tra i 10 e i 24 anni, che lavorano anche nelle loro comunità per promuovere l’istruzione delle ragazze e combattere la violenza di genere.

Lame ha incontrato anche il Consiglio municipale dei bambini di Sédhiou, una rete di bambini in tutto il Senegal che vengono eletti dai loro coetanei per partecipare alle discussioni con le autorità locali, in modo da responsabilizzare i decisori sulle questioni che riguardano i bambini. Lame si è unito al gruppo per piantare alberi nelle mangrovie – un progetto per aiutare a combattere l’impatto del cambiamento climatico – e aggiungere la sua voce al loro movimento per l’azione sul clima

“In Senegal con l’UNICEF, ho incontrato molti giovani che si stanno facendo valere nelle loro comunità e stanno cambiando le cose, sia che si tratti di apprendere le competenze tecnologiche, sia che si tratti di trovare soluzioni per il cambiamento climatico, sia che si tratti di darsi reciprocamente la possibilità di stare al sicuro dalla violenza. Sono entusiasta di incontrare molti altri giovani leader e innovatori nel mio nuovo ruolo all’UNICEF”, ha aggiunto Lame.

Comunicato Stampa: Unicef