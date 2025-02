In tutte le radio “Cry For Me” di The Weeknd

Disponibile da subito in rotazione radiofonica “Cry For Me”, singolo estratto dal nuovo album di The Weeknd “Hurry Up Tomorrow”, fuori da venerdì 31 gennaio.

Fin dalle prime ore dopo la sua uscita, “Hurry Up Tomorrow” si è rivelato un successo. L’album, infatti, con 3 canzoni in Top10, 12 in Top50 e 20 in Top200, ha segnato un nuovo record come miglior debutto su Spotify nel 2025 con 58 milioni di stream e il singolo, ora in radio, “Cry For Me” è il brano con il debutto migliore di quest’anno sulla piattaforma, attualmente in Top15 su Spotify Global con oltre 20 milioni di stream.

Poco dopo l’uscita dell’album, The Weeknd, che pochi giorni fa si è esibito durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2025 con un medley di “Cry For Me” e “Timeless” insieme a Playboi Carti, ha rilasciato i videoclip ufficiali di “Open Heart” e “Red Terror” e ha rilasciato sui suoi canali il trailer ufficiale di “Hurry Up Tomorrow”, il film nel quale sarà protagonista insieme a Jenna Ortega e Barry Keoghan. Il lungometraggio, scritto e diretto da Trey Edward Schults per Lionsgate, uscirà in tutti i cinema il 16 maggio 2025. Il thriller psicologico è ispirato e composto dalla nuova musica di The Weeknd, che ha curato la colonna sonora del film insieme a Daniel Lopatin.

“Hurry Up Tomorrow” rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The Weeknd, composta dai precedenti “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia), mostrando anche un lato più personale dell’artista. Il nuovo album arriva dopo il record segnato dal cantautore nel 2024: The Weeknd è diventato infatti il primo artista nella storia ad avere 27 canzoni con oltre 1 miliardo di streaming ciascuna su Spotify.

Originariamente previsto per il 24 gennaio, “Hurry Up Tomorrow” era stato rinviato a causa degli effetti devastanti degli incendi di Los Angeles e per rispetto di coloro che sono stati colpiti dal fenomeno. The Weeknd aveva scelto anche di cancellare il concerto previsto per l’uscita dell’album al Rose Bowl Stadium. Tutti i proventi della traccia dell’album “Take Me Back To LA” saranno devoluti alla LA Regional Food Bank, che sta fornendo assistenza alimentare d’emergenza alle persone direttamente colpite dagli incendi di Los Angeles. In occasione dell’uscita, The Weeknd ha annunciato anche un nuovo tour negli stadi degli Stati Uniti e del Canada, previsto a partire da maggio 2025 e che vedrà la presenza anche di Playboi Carti.

Il viaggio di “Hurry Up Tomorrow” è iniziato mesi fa, quando The Weeknd ha annunciato il titolo del nuovo progetto e ne ha svelato una prima cover, in concomitanza di uno concerto speciale all’Estádio Morumbi di San Paolo. L’esibizione, in streaming esclusivo su YouTube, nella quale a sorpresa sono apparsi Playboi Carti e Anitta, ha attirato milioni di spettatori a livello globale. L’evento sold out ed è stata la performance musicale più vista negli Stati Uniti, entrando in tendenza anche in altri 24 paesi, solidificando così la figura di The Weeknd come icona nel mondo della musica.

Il nuovo album è stato anticipato da una serie di singoli di successo, tra cui “São Paulo” in collaborazione con Anitta. Recentemente, la superstar ha superato il suo stesso record di artista con il maggior numero di ascoltatori su Spotify, con oltre 120 milioni di ascoltatori mensili. Questa pietra miliare arriva sulla scia di record in classifica come “Timeless” con Playboi Carti, prodotta da Pharrell Williams, che ha debuttato nella Top 3 della Billboard Hot 100, e “Dancing in the Flames”.

The Weeknd, che da poco ha raggiunto un record mai visto prima nella storia di Spotify, affermandosi come il primo artista ad avere 27 brani con oltre 1 miliardo di streaming ciascuno sulla piattaforma, ha conquistato solo in Italia 50 dischi di platino e 19 dischi d’oro, diventando l’artista (uomo) internazionale più certificato in Italia nel 2024, collezionando 28 platini e 6 ori solo nell’ultimo anno. Il singolo “Earned It (Fifty Shades of Grey)” (disco di platino in Italia, nominato agli Oscar e vincitore di un GRAMMY® Award per “Migliore performance R&B”) ha ottenuto la certificazione RIAA di disco di diamante, diventando la quinta canzone di The Weeknd ad essere certificata Diamante, dopo i successi generazionali di “The Hills” (doppio disco di platino in Italia), “Starboy” feat. Daft Punk (quadruplo disco di platino in Italia), “Blinding Lights” (sesto disco di platino in Italia) e “Can’t Feel My Face” (triplo disco di platino in Italia) che fanno del cantante il quarto artista di tutti i tempi ad avere cinque o più certificazioni di diamante. Nel 2023, entrambe le date di The Weekend a Milano sono rientrate nella classifica SIAE relativa ai dieci concerti più visti dell’anno in Italia, in base a spettatori e spesa al botteghino. The Weekend è stato anche protagonista e produttore della serie televisiva “The Idol”, vincitrice dell’Emmy Award 2024 per “Outstanding Choreography for Scripted Programming” e trampolino di lancio per i singoli “Popular” feat. “Playboi Carti & Madonna” (disco di platino in Italia) e “One of the Girls” feat. Jennie e Lily-Rose Depp (disco d’oro in Italia).

