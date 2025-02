Grande successo per Simone Cristicchi al Festival di Sanremo

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Grande successo per SIMONE CRISTICCHI al 75° Festival di Sanremo dove ha presentato “QUANDO SARAI PICCOLA” (Dueffel Music / ADA Music Italy).

Già vincitore del Premio Lunezia per Sanremo 2025, con “Quando sarai piccola” Simone Cristicchi si è aggiudicato il PREMIO DELLA SALA STAMPA “LUCIO DALLA” e il PREMIO GIANCARLO BIGAZZI per la Migliore Composizione Musicale assegnato dall’Orchestra del Festival.

Oltre 1 milione e mezzo di visualizzazioni per il videoclip (regia di Matteo Maggi e produzione di Blackball): https://youtu.be/WUi3iBgS6QQ.

Il video della prima esibizione di Simone Cristicchi sul palco di Sanremo 2025 (https://www.youtube.com/watch?v=LaCP7ss01r8), con oltre 3 milioni di visualizzazioni, è tra i più visualizzati sul canale YouTube della Rai.

Per il brano e il videoclip di “Quando sarai piccola”, Simone Cristicchi ha vinto il “Premio SIAE-Roma Videoclip Sanremo 2025”, assegnato da Roma Videoclip – il cinema incontra la musica e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli.

Sergio Cerruti, in rappresentanza dell’Associazione Fonografici Italiani, ha conferito a Simone Cristicchi il Premio AFI alla Carriera (istituito nel 1952 dall’Associazione Fonografici Italiani) “per la sua delicata capacità di portare sul palco di Sanremo temi incredibilmente difficili da cantare, ma che con la sua eleganza e la sua sensibilità riescono sempre ad arrivare al cuore di tutti noi”.

È disponibile in digitale, cd e vinile “DALLE TENEBRE ALLA LUCE” (Dueffel Music / ADA Music Italy), la speciale edizione dell’ultimo album di SIMONE CRISTICCHI che contiene anche “Quando sarai piccola”, brano scritto dallo stesso artista insieme a Nicola Brunialti,con la musica composta da Cristicchi e Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco (https://simonecristicchi.snrm.it/).

Prodotto da Francesco Migliacci e Francesco Musacco, “Dalle tenebre alla luce” è il quinto album in studio di Simone Cristicchi e prende il nome dal brano incluso nell’album e tratto dallo spettacolo teatrale del poliedrico artista, “Paradiso – Dalle tenebre alla luce”.



L’album contiene il singolo “Il clandestino” feat. Maurizio Filardo, composto per l’omonima serie Tv diretta da Rolando Ravello con protagonista Edoardo Leo, e due speciali collaborazioni: sulle note di “Le poche cose che contano” Cristicchi duetta con Amara (co-autrice del testo e delle musiche di “Le poche cose che contano”, autrice e compositrice di “Accade” e co-autrice della musica di “Quando sarai piccola”), mentre Francesco Musacco suona il pianoforte in “Credo”. Ad impreziosire l’album c’è anche la poesia di Marco Guzzi intitolata “L’ultima lezione”, recitata da Cristicchi nella seconda parte del brano “Accade”.

Questa la tracklist di “Dalle tenebre alla luce”: “Quando sarai piccola”, “Il Clandestino”feat. MAURIZIO FILARDO, “Cerco una parola”, “Cade”, “Le poche cose che contano”feat. AMARA, “Un altro noi”, “Credo”feat. FRANCESCO MUSACCO (piano), “Sette miliardi di felicità”, “I tuoi occhi”, “Tornasole”, “Accade” e “Dalle tenebre alla luce”.

La fotografia di copertina dell’album è stata realizzata da Andrea Arbizzi e rappresenta la nebulosa soprannominata “Occhio di Dio” (Helix Nebula NGC7293).

In occasione della serata delle cover, Simone Cristicchi ha duettato con AMARA sulle note de “LA CURA”, uno dei brani più amati di FRANCO BATTIATO.

La reinterpretazione de “La cura” di Simone Cristicchi e Amara è disponibile in digitale.

In occasione del Festival di Sanremo 2025, Antonio Marras ha firmato gli abiti che hanno accompagnato Simone Cristicchi in questa straordinaria avventura artistica.

Artista imprevedibile e poliedrico, cantautore, attore, disegnatore e scrittore, Simone Cristicchi torna sul palco del Teatro Ariston dopo averlo calcato per ben 5 volte in gara e 3 volte in qualità di ospite.

Dopo l’esordio nel 2006 nella categoria Giovani con il brano “Che bella gente”, nel 2007 è in gara nella categoria Campioni con “Ti regalerò una rosa”, brano che vince il Festival di Sanremo, il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Sala Stampa Radio-Tv. Nel 2010 è sul palco dell’Ariston dove porta in gara il “Meno Male”, mentre nel 2013 presenta i brani “La prima volta (che sono morto)” e “Mi manchi”. Nel 2019 è per la quinta volta in gara con “Abbi cura di me”, brano con cui vince il Premio “Sergio Endrigo” per la Miglior interpretazione e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la Miglior composizione musicale.

Prosegue il tour “Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato” insieme ad Amara e la seconda stagione di “Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli”, la tournée che ha già registrato 60 repliche sold-out nei più prestigiosi teatri d’Italia, in cui, tra riflessioni, testimonianze personali e canzoni inedite, Cristicchi indaga e racconta il “Santo di tutti”, San Francesco D’Assisi. “Franciscus”(Baldini + Castoldi) è anche il titolo del suo ultimo libro scritto con Simona Orlando, che ha conquistato i primi posti delle classifiche dei libri di argomento spirituale.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni – Giulia Orsi